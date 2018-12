Una mayoría de diputados «tories» declaran su apoyo a Theresa May ante la moción de confianza La primera ministra podría renunciar a la presentarse a las próximas elecciones aunque supere este examen en su partido

Una mayoría de diputados del Partido Conservador han expresado en público su respaldo a Theresa May ante la moción de confianza a la que se enfrenta la primera ministra en el seno de su partido, según informan medios británicos.

Según la web del diario « The Guardian», desde que se anunció que los «tories» pondrían a prueba este miércoles el liderazgo de la primera ministra, 160 parlamentarios de este partido han declarado su apoyo a May a través de Twitter. Por el contrario, solo cuatro han asegurado que votarían en su contra. También «The Telegraph» señala que los que han declarado su apoyo a la «premier» son más de la mitad.

De confirmarse lo que los diputados han dicho en público, significaría que Theresa May superaría los 158 votos -de un total de 315- que necesitaría para superar la moción y salvar su puesto. No obstante, no puede cantar victoria todavía, puesto que el voto es secreto y no se sabe cuántos de los que le han manifestado su apoyo están siendo realmente sinceros.

Para poner en marcha la moción de confianza en el seno del llamado Comité 1922, eran necesarias 48 cartas contra la primera ministra.

En los medios británicos se apunta también que May podría renunciar a presentarse a las próximas elecciones como candidata conservadora, incluso aunque supere la moción. Un portavoz de Downing Street ha deslizado esta idea al señalar: «Ella no cree que este voto de hoy sea acerca de quién lidera el Partido Conservador en la próxima elección; es acerca de si es adecuado cambiar de líder en este momento del proceso del Brexit».

Con todo, señala «The Guardian», si May gana la moción de confianza, su posición quedará provisionalmente reforzada y acudirá a Bruselas para la cumbre europea del jueves y viernes con la esperanza de obtener concesiones para «su impopular acuerdo del Brexit».