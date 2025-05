Mauricio Claver-Carone: «La delegación del BID en Europa debe seguir en Madrid y no ir a Bruselas»

Acostumbrado a sorprender, Donald Trump ha propuesto a su máximo asesor sobre Iberoamérica para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo , que se renueva en septiembre. Mauricio Claver-Carone (Miami, 1975) será así la primera persona nacida en Estados Unidos en presidir la ... mayor institución financiera de desarrollo para Iberoamérica y el Caribe, que fue fundada en 1959. Su candidatura ha recibido el apoyo no sólo de los republicanos, sino también de influyentes demócratas , como el senador hispano Bob Menéndez. Hasta ahora, sus presidentes habían nacido todos en Iberoamérica, por un pacto no escrito con EE.UU., que es el mayor inversor en el banco. Tras el anuncio de la Casa Blanca, cinco expresidentes americanos —el colombiano Juan Manuel Santos, el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el chileno Ricardo Lagos, el uruguayo Julio María Sanguinetti y el mexicano Ernesto Zedillo— publicaron una carta oponiéndose a que lidere el BID alguien nacido en EE.UU. Claver-Carone, sin embargo, defiende una mayor implicación de Washington en el continente , y promete, además, reforzar el papel de España, que también es miembro del banco con derecho a voto, como «la puerta a Europa de Latinoamérica». Habló con ABC el martes.

¿Tiene los votos necesarios para ganar la votación que va a tener lugar en septiembre?

Sí, ya han dicho que sí 15 países de la región que suman más del 50%. Adicionalmente, hay otros países que en privado han expresado su apoyo. Lo que quisiéramos es lograr el mayor apoyo posible para tener una agenda de trabajo conjunta, basada en lo que es nuestra visión: la relevancia financiera del banco, la eficiencia de gobernabilidad y la transparencia.

¿Por qué ser presidente sólo de un mandato por cinco años?

Es muy importante el hecho de que nada más haya habido cuatro presidentes en 60 años. Eso no refleja nuestros valores democráticos. Así empieza a sufrir la gobernanza del banco. Es muy importante que se tenga claro para quién uno trabaja. Tras 15 o 20 años, una institución se va olvidando de que las decisiones del banco deberían ser tomadas por el directorio y los gobernadores.

¿Decisiones como cuáles?

Un ejemplo muy importante es el que está afectando a España. Actualmente, se está mudando la oficina en Europa del BID de Madrid a Bruselas. Eso es una decisión muy impactante en cuestiones estratégicas del banco y en cuestiones financieras, porque impone un alto costo y cambia la visión geoestratégica con Europa. España se ha opuesto a esa propuesta y nosotros en EE.UU. hemos criticado el proceso, porque esa decisión tendría que ser llevada a cabo por la junta de directores y de gobernadores. Sin embargo, se está llevando a cabo unilateralmente. Mi visión personal, es francamente que Madrid es la puerta a Europa de Latinoamérica. Para mí que nací en Miami, Miami es la puerta de Latinoamérica hacia EE.UU., y Madrid es la puerta de Latinoamérica a Europa y eso en sí tiene sus ventajas. Esta oficina debería mantenerse en Madrid. Sin embargo, esa decisión la debe tomar la junta de directores y los gobernadores conjuntamente. No debería ser tomada por los líderes sin consultar con los directores.

Esa oficina se trasladó de París a Madrid en 2012. Entonces ¿cuenta España con su compromiso de defender su permanencia en Madrid?

Absolutamente. Lo más importante es que esa decisión se debe llevar a cabo por la junta de directores. Yo defiendo que es un beneficio tener a Madrid y tener a España como un defensor de la región. Yo creo que Madrid es una puerta privilegiada de Latinoamérica a Europa y creo que se debería mantener. Como mínimo es un proceso que debe ser decidido por los directores y gobernadores.

Recientemente usted dijo que «no representará más de lo mismo de antes» en el BID. ¿A qué se refiere exactamente?

Todos los presidentes del banco han hecho aportes importantes, pero creo que lo que ha estado haciendo el banco durante los últimos 60 años no es suficiente para sobrepasar la crisis actual. El reto más grande, francamente, que el BID va a tener en su historia es este. Podría ser la crisis y la contracción económica más grande en la historia de Latinoamérica. España es muy importante y desde luego yo concuerdo completamente con la iniciativa que propuso el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la necesidad de financiación para Latinoamérica. Pero la realidad es que quien va a movilizar esos recursos somos nosotros. Tenemos una posición como la economía más grande del mundo con el sector privado de fondo; como el mayor inversor en la región y con los mercados de capital más grandes y más importantes del mundo.

Una queja común en el pasado es que a EE.UU. no le ha importado lo suficiente el BID.

Aquí estamos haciendo lo contrario. Estamos poniendo sobre la mesa nuestra credibilidad para colaborar con España y con la región, para poder recuperarnos de la crisis y después sobrepasar los retos de crecimiento en el futuro. Así se acelerará el compromiso de EE.UU., se creará la confianza necesaria para que EE.UU. invierta y movilice los recursos que va a necesitar la región en estos momentos de crisis.

Entonces, usted está de acuerdo con la iniciativa de Pedro Sánchez de recaudar fondos para Iberoamérica y cree que su presidencia en el BID puede incluso alinearse con esos objetivos?

Yo creo que mi presidencia es la mejor oportunidad que tiene España y que tiene la región para movilizar las herramientas y los recursos necesarios para ejecutarlo.

El año pasado hubo una gran polémica porque se iba a celebrar la reunión anual del BID en China. Se canceló por la negativa de Pekín a reconocer a los representantes del presidente encargado Juan Guaidó. ¿Cómo hubiera gestionado ese problema?

Hoy en día en el BID Venezuela es representada por el gobierno del presidente interino Guaidó. Obviamente los directores y los gobernadores deberían votar esas decisiones en un proceso transparente con todos los datos necesarios sobre una reunión de tal tipo.

Usted ha sido un firme defensor del cambio de régimen en Venezuela. ¿No le produce insatisfacción marcharse antes de que el cambio, que tan cerca parecía estar el año pasado, se haya consumado?

Yo no lo calificaría de cambio de régimen, sino de transición a la democracia, y nosotros obviamente apoyamos esa transición democrática. No dudamos de que esa transición a la democracia se va a llevar a cabo. Y el reto más grande que va a existir en este momento va a ser cómo ayudar a Venezuela a recuperarse y cómo ayudar a los países vecinos de la región que están viviendo una crisis de proporciones estilo Siria, pero con una décima parte de los recursos. El trabajo diplomático que hemos hecho hacia Venezuela ha sido en conjunto con la gran mayoría, la abrumadora mayoría, de la región. Ese trabajo sería muy consistente con lo que podríamos hacer en el BID, trabajando con el gobernador y los directores de Venezuela que representan allí al gobierno. También debemos enfocarnos en lo que va a ser una difícil, pero importante transición económica para la reconstrucción de Venezuela.

Sobre Cuba, ¿trabajará también por ese tipo de cambio en Cuba desde el BID?

Cuba no es miembro del BID. Obviamente todos deseamos que haya una transición democrática en Cuba en su momento. Obviamente, el BID podría jugar un papel muy importante para ayudar a una Cuba democrática en su desarrollo económico y su recuperación. En el momento que hay una transición democrática sería decisión de los directores y los gobernadores tramitar su membresía. Pero creo que efectivamente, si los directores y gobernadores deciden apoyar la presencia de Cuba, una Cuba democrática, pues entonces efectivamente podría jugar un papel importante.

¿Qué les diría a los cinco expresidentes latinoamericanos que se opusieron a su candidatura en una carta?

Para empezar, me encantaría conocerlos. No los conozco. Conozco a todos los presidentes actuales de la región y creo que por eso me he ido ganando su apoyo porque saben mi trayectoria, me conocen, conocen mi visión. Creo que es un tópico oponerse a mí simplemente por donde nací. Una persona nacida en Miami, de herencia latinoamericana y con una gran pasión por la región, puede presidir esta institución. Creo que hasta cierto punto yo soy un producto moderno de cierta integración que se ha llevado a cabo y pediría obviamente que me juzguen por mi visión y por mi trayectoria y que no por un prejuicio y por dónde nací.