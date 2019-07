Matan a un joven con Síndrome de Down por defender a su madre de un robo El chico, muy conocido en su ciudad de Colombia, fue golpeado con un arma por un asaltante hasta provocarle la muerte

Un joven con Síndrome de Down ha sido asesinado por una banda de delincuentes después de intentar defender a su madre de ser atacada durante el robo de la vivienda familiar. Albeiro Ruiz Chacón, de 35 años, murió a causa de los brutales golpes recibidos por los asaltantes, según informa «La República».

El suceso ha ocurrido en la localidad de Confines, en el departamento de Santander (Colombia). La familia se encontraba viendo el partido Colombia-Chile de la Copa América cuando tres personas irrumpieron en la casa con la intención de robar una alta suma de dinero.

Los ladrones maniataron a dos adultos y, cuando se disponían a atacar a la madre de la familia, Ruiz intervino para defenderla. Ante esto, uno de los asaltantes le golpeó con un arma hasta que acabó con su vida.

A continuación, los individuos no pudieron hacerse con el supuesto botín pero se llevaron varios objetos de valor para después emprender su huída. Uno de los maniatados consiguió liberarse y llamar a las autoridades. No obstante, cuando los servicios de emergencia llegaron ya era demasiado tarde, por lo que no se pudo hacer nada por la vida de Albeiro.

El asesinato del joven ha causado una gran conmoción en Confines. El joven era una cara muy conocida en la ciudad, ya que formaba parte de un grupo de danza y es recordado como una persona amable, social y amorosa.La investigación para encontrar a los criminales continúa en marcha.