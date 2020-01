Más de la mitad de los estadounidenses no saben que 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto El Centro de Investigación Pew acaba de publicar una encuesta que revela que tampoco saben que Adolf Hitler alcanzó el poder en un proceso político democrático

El 55% de los estadounidenses no sabe cuántos judíos murieron durante el Holocausto. Así lo confirma la encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew, que ha sido publicada unos días antes de que se conmemore el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, en el que fueron asesinados más de un millón (la cifra varía, situándola algunos en hasta un millón y medio) de judíos.

El 29% de los encuestados no sabe con certeza la cantidad de judíos asesinados durante el Holocausto, mientras que un 12% lo sitúa por encima de los 12 millones; el mismo porcentaje cree que murieron en torno a 3 millones y solo un 2% considera que la cifra es menor a un millón de judíos.

Esta es uno de los datos más llamativos del informe, que recoge la respueta a cuatro preguntas capitales: ¿Cuándo tuvo lugar el Holocausto?, ¿Cuántos judíos fueron asesinados en el Holocausto? ¿Qué eran los guetos creados por los nazis? y ¿Cómo llegó Hitler a convertirse en canciller de Alemania?

El segundo dato más revelador del informe tiene que ver con la última cuestión, en la que más de la mitad de los encuestados (57%) no saben que Adolf Hitler llegó al poder tras un proceso político democrático.Frente a un 28% que no está seguro de la respuesta o no la contesta, el 25% considera que lo alcanzó de manera violenta; mientras un 2% cree que lo heredó y otros 2% que lo asumió gracias a acuerdos con países vecinos.

Las otras dos cuestiones no suponen tanta dificultad para los participantes: un 69% sabe situar el Holocausto en la franja temporal correcta (1930-1950), y un 63% describe lo que eran lo guetos -«Partes de la ciudad donde los judíos eran obligados a vivir»- cuando han tenido que elegir entre varias respuestas.

La encuesta fue realizada on line del 4 al 19 de febrero de 2019 entre 10.971 encuestados. El estudio se realizó principalmente entre los miembros del Panel de Tendencias Americanas del Centro de Investigación Pew (un panel representativo a nivel nacional de adultos estadounidenses seleccionados al azar reclutados de encuestas de marcación aleatoria de teléfonos fijos y celulares y una encuesta basada en la dirección), complementado por entrevistas con miembros del Ipsos KnowledgePanel. El margen de error de muestreo para la muestra completa es más o menos 1.5 puntos porcentuales.

¿Desinformación o negacionismo?

Los datos recogidos llevan a los investigadores a plantearse una pregunta: «¿Los que subestiman el número de muertos simplemente es por un problema de desinformación, o son negacionistas del Holocausto? (personas con puntos de vista antisemita que afirman de que el Holocausto fue inventado o exagerado por los judíos como parte de un plan para promover los intereses judíos».

Los datos sugieren que relativamente pocas personas en este grupo expresan sentimientos fuertemente negativos hacia los judíos. Según el informe, «nueve de cada diez encuestados no judíos que subestiman el número de muertos del Holocausto expresan sentimientos neutrales o cálidos hacia los judíos».

Lo cierto es que la desinformación se da más, según el informe, entre la gente más joven y las personas que tienen menos nivel de estudios.

El estudio también relaciona la filiación religiosa de los encuestados con el conocimiento sobre el Holocausto. «Los judíos los ateos y los agnósticos obtienen la mayoría de las preguntas correctas sobre el Holocausto, respondiendo un promedio de al menos tres de las cuatro preguntas correctamente».

Algunos expertos vinculan el crecimiento de antisemitismo a la desinformación sobre el Holocausto. Así lo recoge el diario británico The Guardian, que señala que el fallecimiento de los últimos supervivientes de esta barbarie puede influir en la memoria colectiva e incrementar la desinformación.

Según datos de varias organizaciones que registran los incidentes antisemitas, estos habrían aumentado. Así lo aprecia la Anti-Defamation League annual audit, que recogió 1.879 incidentes en el año 2918, cifra que se sitúa entre las tres más elevadas desde la creación del organismo en 1979.

Otro informe, adelantado por The New York Times y realizado por el Centro para el estudio del odio y el extremismo en la Universidad Estatal de California, asegura que los delitos de odio contra judíos han alcanzado cifras récord en las tres ciudades más importantes de EE.UU.:Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

The Guardian se refiere a algunos de los últimos incidentes antisemitas. Así el mes pasado, un hombre armado con un cuchillo entró a la fuerza en la casa de un rabino de Nueva York durante la festividad judía de Hanukkah, hiriendo a cinco personas. En octubre de 2018, 11 personas murieron y seis resultaron heridas en un ataque de disparos en una sinagoga en Pittsburgh, Pensilvania.