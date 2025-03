Más de 7.000 soldados rusos muertos se acumulan en morgues de Ucrania y el Kremlin se niega a repatriarlos

Las autoridades ucranianas dicen que hay miles de cadáveres de soldados rusos no reclamados en sus morgues, ya que el Kremlin se niega a reconocer el alto número de muertos .

Más de 7.000 soldados rusos muertos están almacenados en morgues y vagones de tren refrigerados en toda Ucrania , dijo a 'The Washington Post' Oleksiy Arestovych, asesor del presidente de Ucrania. «Dijeron: 'No creemos en tales cantidades. No tenemos este número. No estamos listos para aceptarlas'», señaló Arestovych al periódico estadounidense sobre la reacción de las autoridades rusas.

Más de 1.500 soldados rusos muertos se encuentran en morgues en Dnipro, Ucrania, informó su teniente de alcalde Mykhailo Lysenko en el canal de televisión Current Time el 13 de abril.

Según informes, Rusia también ha transportado miles de soldados muertos a Bielorrusia desde Ucrania para ocultar la cantidad de fallecidos entre sus filas.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski le dijo a la CNN en una entrevista que Ucrania ha perdido entre 2.500 y 3.000 soldados desde que comenzó la guerra. Mientras tanto, Rusia ha puesto su número oficial de muertos en 1.351, una cifra que se actualizó por última vez el 25 de marzo.

Zelenski ha criticado la negativa rusa a repatriar a sus soldados muertos, afirmando que Rusia les está dando menos respeto del que normalmente se le da a las mascotas muertas. «Te digo esto como presidente de un país que lucha contra soldados rusos. Es una guerra, pero no son animales», dijo Zelenski en una entrevista online con periodistas rusos en marzo, según 'The Guardian'.