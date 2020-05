Manifestantes armados acceden al Capitolio de Míchigan en contra del confinamiento

Un grupo de manifestantes, varios con armas largas, ha irrumpido este jueves en el Capitolio de Michigan (EE.UU.), ubicado en su capital, Lansing, y sede del Ejecutivo y del Legislativo local, mientras se discutía extender la declaración de emergencia de la gobernadora, la demócrata Gretchen Whitmer, para atender la pandemia.

Al grito de «déjennos entrar», los manifestantes, algunos con parafernalia del presidente Donald Trump, han irrumpido en el interior del edificio, lo que ha obligado a un grupo de policías a resguardar la entrada del recinto donde debatían los legisladores locales.

«Directamente sobre mí, hombres con rifles nos gritan», ha escrito en su cuenta de Twitter la senadora local Dayna Polehanki. El mensaje estaba acompañado de una fotografía donde se observan cuatro sujetos ataviados con prendas de camuflaje o negras. Al menos uno de ellos portaba un rifle en su espalda.

Con todo, un portavoz de la Policía ha señalado a NBC News que es legal que las personas lleven armas, siempre que estas sean visibles.

La manifestación de este jueves, convocada por «AmericanPatriot Rally», ha tenido lugar después de que habitantes de ese estado reclamaran el pasado 15 de abril su derecho a la «libertad» mientras recorrían los alrededores del Capitolio en sus vehículos como parte de la que denominaron «Operación atasco». Al final, la Cámara de Michigan ha decidido no extender por 28 días más la cuarentena, tal y como quería la gobernadora.

Por su parte, el presidente Donald Trump ha calificado a los manifestantes como «buenas personas» y ha implorado al gobierno local que facilite las medidas para quedarse en casa. «Deberían ceder un poco», ha tuiteado Trump, dirigiéndose a la demócrata Gretchen Whitmer. «Son personas buenas, pero están enfadadas. ¡Quieren que sus vidas vuelvan de nuevo a la normalidad! Véalos, hable con ellos, haga un trato», añadió.

