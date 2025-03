Manifestaciones en toda Italia contra las restricciones por el Covid

Italia ha vivido una jornada de tensión y protestas de comerciantes, restauradores y vendedores ambulantes, que se han manifestado en varias ciudades contra las restricciones del gobierno por el Covid. Ante la Cámara de diputados en Roma , al grito de «libertad, libertad», los manifestantes, algunos sin mascarillas, intentaron superar las barreras y lanzaron petardos y algunas botellas contra los policías antidisturbios. Estos respondieron cargando contra los manifestantes, entre los que había miembros del movimiento fascista de extrema derecha CasaPound . Un hombre en primera fila se dirigió con gesto desesperado a los policías gritando: «No trabajo desde hace 14 meses y no llevo comida a mis hijos ¿y vosotros nos decís que no sabemos manifestarnos?». Al menos dos policías resultaron heridos y varios manifestantes fueron detenidos . Los investigadores hablan de manifestaciones con «infiltrados» de «varios grupos extremistas», cuyo objetivo es «explotar el malestar social y aumentar la tensión». Intervino en la manifestación el senador y conocido crítico de Arte, Vittorio Sgarbi , quien, en una especie de mitin, habló de un «estado criminal» y de «un gobierno que cultiva la enfermedad», porque «los cierres no redujo la cifra de víctimas». En esta jornada hubo 421 fallecidos por el Covid, y en las últimas semanas la media diaria está entre 300 y 500 muertos , según los datos del ministerio de Sanidad.

Igualmente en Milán hubo tensión. Un grupo de vendedores ambulantes se reunió en la Piazza Duca d’Aosta, frente a la Estación Central, para pedir «ayudas inmediatas» y que se les permita nuevamente la venta ambulante. Bloquearon el tráfico, al grito de «trabajo, trabajo», y amenazaron con cerrar algunas carreteras de circunvalación si no reciben con urgencia ayudas.

También en Nápoles se han movilizado restauradores y propietarios de bares y gimnasios, para protestar contra una semana más en confinamiento. Unos 200 camiones y camionetas se alinearon para bloquear el tráfico en la A1 Milán-Nápoles, entre la capital de Campania y Caserta, exhibiendo pancartas con la frase: palabras: «Solo pedimos trabajar».

Uno de los participantes en las protestas en Roma contra las restricciones por el Covid EFE

Desesperación por la crisis

Las manifestaciones continuarán mañana miércoles, como hoy, en muchas ciudades italianas. Aunque se dan casos de «infiltrados», como dice la policía, para «instrumentalizar» la desesperación de la gente por el Covid, los analistas señalan también que las protestas son un reflejo de la angustia que hay en algunos sectores por la crisis económica y la incertidumbre por el futuro. De las 20 regiones del país, ocho están en zona roja (riesgo alto), lo que supone en la práctica un confinamiento, mientras el resto del país esta declarado como zona naranja (riesgo medio alto), también con restricciones, pero menos severas.

Restricciones durante todo abril

El último decreto del Gobierno estableció mantener las restricciones hasta el 30 de abril , aunque todo dependerá de la evolución de la pandemia. El líder de la Liga, Matteo Salvini , manifestó que «si Italia permanece todo el mes de abril cerrada, es secuestro de persona». Salvini se entrevista este miércoles con el primer ministro, Mario Draghi , para pedirle que se levanten restricciones y haya una mayor apertura de las actividades. La posición de Draghi es que se debe tener en cuenta la opinión del comité técnico científico y las restricciones dependen de los datos sobre la difusión del virus.