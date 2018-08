Maduro ordena encarcelar a los empresarios que aumenten los precios regulados El régimen publicó la lista de 25 productos regulados y ha encarcelado al gerente de una cadena de supermercados por presunta «especulación»

El régimen de Nicolás Maduro no tendrá contemplación con los empresarios que aumenten los precios, por lo menos, de los 25 productos regulados, cuya lista salió ayer publicada en la Gaceta Oficial, tras el inicio del «paquetazo rojo» de medidas económicas.

«Nos veremos la cara», amenazó públicamente unos días antes de encarcelar al gerente de una cadena de supermercados. «Tienen que cumplir (…). Si no, se van a tener que ver las caras con nosotro», dijo Maduro cuando anunciaba este lunes su plan de recuperación económica con un conjunto de medidas que incluye la eliminación de cinco ceros, el aumento salarial de 3.400%, aumento del IVA de 12% a 16% y una depreciación de la moneda de 1.300% con la eliminación del control cambiario cuya nueva tasa será fijada por el régimen.

El ministro del interior Nestor Reverol anunció en su tuit que «tras denuncias hechas por aumento especulativo de precios contra el pueblo, comisiones del Faes (fuerzas especiales) junto a funcionarios de la fiscalía y Sundee (Superintendencia de fiscalización) realizaron operativo de verificación en el supermercado Plan Suárez, en Caurimare, donde pudieron constatar remarcaje de precios en un 200%».

Según Reverol, «por este delito han sido detenidos el gerente del establecimiento, Alejandro Quintana, y el subgerente, Graciano La Rosa. Además, en el supermercado tenían alimentos acaparados y no presentaron facturas que justificaran los precios al público».

Diosdado Cabello, el segundo en el mando y presidente de la constituyente chavista cuestionada, reforzó la amenaza contra los empresarios «donde haya violación de los precios acordados, nos vamos con la Guardia Nacional, con el Centro de Inteligencia Criminalística y Penal (CICPC), con el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), con el DIM (División de Inteligencia Militar, con el que tengamos que irnos al sitio, porque los comerciantes se las dan de vivos (listos)».

Cabello aclaró que no impondrán multas a los infractores sino que «nos lo llevamos presos para que vean que esto va en serio. Este programa no lo para nadie».

Por su lado el presidente de la patronal Fedecámaras, Carlos Larrazábal, denunció que la «mayoría» de los precios acordados que se fijaron ayer en Gaceta Oficial no fueron consensuados con los productores, por lo que le sorprendió su publicación pese a que no hubo un acuerdo sobre los mismos en las mesas de trabajo planteadas para tal fin.

En su opinión, «hay una gran cantidad de productos indicados que no cubren ni siquiera costos de materias primas», lo cual debe ser analizado, pues el tema de la mantequilla, de la salsa de tomate o de la carne no fue consultado con los productores.

Larrazabal señaló que «se planteó que se iban a establecer mesas de trabajo para cada sector, hubo mesas el día domingo, el lunes y no se llegó a acuerdos y nos sorprendió que la lista estaba elaborada el día sábado. Los precios no son acordados en su mayoría», indicó.

«Nadie puede fabricar a pérdida y eso puede llevar a la desaparición de los productos. Cualquier negocio, si no tiene flujo de caja, no puede cubrir los gastos y no puede hacer operaciones a pérdida por tiempo indefinido», apuntó el jefe de la patronal.

María Gómez, de 65 años, mientras buscaba los productos regulados en el Abasto Maturín de la Campiña en Caracas dijo a ABC: «Me parece que los precios se han duplicado con la entrada del paquetazo de Maduro. Cuando regulan los precios de inmediato desaparecen los productos, es la costumbre. Así que estamos peor que hace una semana, nos han jodido con el plan soberano de Maduro».