Maduro asegura que es «imposible» retrasar las elecciones legislativas El dirigente chavista sugiere además a la Unión Europea enviar una comisión «en privado» para ver la realidad que EE.UU. «no deja ver»

Ymarú Rojas Venezuela Actualizado: 18/09/2020 01:51h

Nicolás Maduro ha rechazado la proposición de la Unión Europea para retrasar la fecha de las elecciones parlamentarias en Venezuela. El gobernante chavista se mostró tajante y ha respondido que eso no ocurrirá porque sería una «violación a la Constitución». Además, ha propuesto al bloque europeo enviar al país sudamericano una comisión «en privado, para que vean la realidad que el Gobierno de Estados Unidos no les deja ver». La excusa de Maduro para la UE es que es «imposible» aplazar las elecciones del 6 de diciembre, como lo ha sugerido el Alto Representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, a través de su cuenta en Twitter.

«La Unión Europea propuso postergar las elecciones del 6 de diciembre, pero no se puede por ser un mandato constitucional (...) Pidan lo que sea pero no vamos a violar la Constitución», dijo. Para el régimen, en Venezuela «hay suficientes garantías electorales y nosotros vamos a dar cada vez más garantías». Las intenciones de Maduro, según ha dicho, es «tener buenas relaciones con la Unión Europea, pero desde Washington (Casa Blanca) no les dejan». En su discurso, el dirigente chavista se mostró confiado de que en su país habrá una «nueva Asamblea Nacional».

A su juicio, el bloque europeo no está teniendo «realismo político«, por lo que le ha pedido dejar de brindar apoyo a EE.UU. en un proceso que «busca sustituir» los Poderes del Estado venezolano. Advirtió entonces que de mantener el «guion» de la política de Donald Trump, «seguirán fracasando». Estados Unidos, junto con 60 países, reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo en enero de 2019, y desde entonces la Casa Blanca ha creado una fuerte alianza con el Gobierno Interino para endurecer las sanciones a funcionarios chavistas, e incluso para trabajar en una estrategia geopolítica que sirva para presionar a Maduro para que abandone el poder.

Guaidó por su parte ha pedido «firmeza» de la Unión Europea frente al régimen de Maduro tras el informe de la ONU que acusa a la cúpula chavista de ser los responsables de crímenes de lesa humanidad. La oposición venezolana ha exigido desde agosto que se cumplan con las condiciones mínimas requeridas para celebrar las elecciones parlamentarias. En total, son 10 condiciones que plasmaron en un documento firmado por 27 organizaciones políticas que piden principalmente la conformación de un Consejo Nacional Electoral independiente, el cese de las inhabilitaciones políticas, auditorías de todos los procesos del sistema electoral y observación electoral nacional e internacional.