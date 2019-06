Una madre apuñalada en Londres podría haber sido víctima de un rito de iniciación a una banda Christel Stainfield-Bruce paseaba por Islington cuando un adolescente se le acercó para preguntarle por la dirección del Emirates Stadium y, tras pedirle el teléfono móvil, fue agredida con un cuchillo

Una ola de apuñalamientos está azotando a Londres en los últimos tiempos. Sin embargo, el siguiente suceso ha conmocionado a la capital del Reino Unido. Una madre de 36 años fue apuñalada cuando paseaba a su hijo de 3 años que se encontraba dormido en un carrito.

Los hechos sucedieron cuando Christel Stainfield-Bruce paseaba por Islington, al norte de Londres, y un adolescente se le acercó para preguntarle por la dirección del Emirates Stadium, ubicado en Arsenal. En ese momento, aprovechó para pedirle el teléfono móvil. Ante su negativa, fue apuñalada sin previo aviso en el muslo izquierdo, en lo que Christel Stainfield-Bruce y su marido piensan que pudo ser un rito de iniciación a algún tipo de pandilla.

Estos pensamientos llegan debido a que no insistió en llevarse su botín. «Fue tan innecesario... No hubo ganancia alguna, ni siquiera me sacó el teléfono ni la bolsa ni nada, pero debe ser un síntoma de un problema más amplio», explicó a la BBC la mujer agredida. «¿Cuál es el estado del país cuando los niños pequeños están causando una gran herida a personas que no conocen, con personas con las que no tienen antecedentes? ¿Qué está pasando por las cabezas de estas personas?», se preguntaba con lamento Christel Stainfield-Bruce.

Mientras, en el hospital, los médicos se alegraban de que el acuchillamiento no le hubiera afectado a ninguna arteria de importancia. La madre declaró estar sorprendida por la juventud de su atacante, cuya edad establecía entre los 14 y 16 años y explicó que era de raza negra.

El marido de la mujer agredida, Quinn, explicó que su esposa «no gritó porque no quería despertar a nuestro hijo que estaba dormido en la silla» y ató su jersey alrededor de la herida antes de llamar al 999, el teléfono de Emergencias. También añadió el marido que su esposa ha sido «increíblemente afortunada» puesto que «podría haber muerto». Poco tiempo después, fue dada de alta y se recupera en su casa. La Policía no ha informado todavía de ningún arresto.