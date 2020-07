La lucha por el petróleo parte a Libia en dos

Las armas han callado esta semana en Libia y todos los ojos están puestos en la franja de 400 kilómetros que va desde la ciudad costera de Sirte hasta la base militar de Jufra, en el interior y a donde Rusia ha enviado refuerzos esta semana según la inteligencia estadounidense. Esta es la línea que marca el inicio de la provincia que alberga dos tercios de la producción petrolera libia, un país que cuenta con las mayores reservas de África.

Después de nueve años de conflicto civil, convertido ya en una mini guerra mundial por la cantidad de actores externos implicados, Libia ha quedado partida en dos y es el petróleo el que marca la frontera. La producción y distribución están bloqueadas por las fuerzas rebeldes desde enero. El mariscal Jalifa Haftar tiene bajo su control los mejores pozos del país y por ello la producción se ha hundido de los 1,2 millones de barriles diarios, a apenas 100.000, una pérdida incalculable para el Gobierno de Unidad Nacional de Trípoli (GNA), reconocido por la comunidad internacional.

#Turkey plans to explore a slice of the Mediterranean claimed by the Tripoli-based #Libyan government #oilandgashttps://t.co/bWI7amlOwopic.twitter.com/pNgk7uAtjw