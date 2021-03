Londres revive el espectro de la ruptura sin acuerdo con la UE El Parlamento Europeo aún no decide cuándo ratificará el Brexit y la Comisión denuncia al Reino Unido por ayudas ilegales en Gibraltar

Hay quien piensa que el Reino Unido y la Unión Europea acabarán teniendo una crisis diplomática grave, antes de tal vez restablecer desde cero las nuevas relaciones. Un informe de la Cámara de los Lores que ha de publicarse el lunes y que fue desvelado ayer por la prensa británica advierte que aún es posible que el acuerdo actual salte por los aires si el Parlamento Europeo sigue arrastrando los pies en el proceso de ratificación. El goteo de desencuentros ya sea sobre el asunto más delicado que ha dejado el Brexit que es la frontera irlandesa, la vacuna de creación británica de la farmacéutica AstraZeneca o incluso la imposibilidad de ponerse de acuerdo para intercambiar embajadores son señales que permiten prever desencuentros futuros. Y por si esto fuera poco, la Comisión Europea decidió ayer llevar al Reino Unido ante el Tribunal de Luxemburgo por no haber recuperado unos 100 millones de euros que fueron considerados hace dos años –cuando todavía era miembro de la UE– como ayudas de Estado ilegales en Gibraltar.

La cuestión de llevar ante la Justicia las ayudas públicas ilegales ha sido recibida en Londres como la menor de las preocupaciones porque ya estaba pactado en el acuerdo de salida que se mantendrían vigentes todas las obligaciones pendientes del periodo presupuestario que concluyó con el Brexit. De hecho el Gobierno británico ha recibido esta noticia sin ningún estrés, porque hace dos años que ya sabía que tenía que recuperar estas ayudas. Un portavoz oficial ha dicho que «el Reino Unido y el Gobierno de Gibraltar están trabajando en estrecha colaboración y con la Comisión en el caso. Gibraltar ya ha recuperado parte de la ayuda y sigue trabajando para recuperar la ayuda pendiente de conformidad con la decisión de la Comisión y para llevar este caso a una conclusión satisfactoria lo antes posible».

Sin embargo, en el ambiente político británico ha vuelto a aparecer el síndrome del no acuerdo, porque un informe parlamentario que se conoció ayer y que debe ser publicado el lunes recuerda que la situación legal sobre la que se rigen las relaciones actuales es un arreglo provisional de emergencia que caduca el 30 de abril. Se suponía que el Parlamento Europeo habría tenido tiempo en esos cuatro meses para ratificar el acuerdo comercial con el Reino Unido, pero no solo no ha sucedido aún, sino que empiezan a aparecer reticencias en el seno de la Eurocámara a hacerlo, según este informe.

El comité de la Unión Europea de la Cámara de los Lores afirma que «la amenaza de no llegar a un acuerdo sigue», y su presidente, Lord Kinnoull, afirma que hay «rumores» provenientes de la UE de que puede retrasar la ratificación después del 30 de abril, lo que produciría inevitablemente una escalada de la disputa sobre la aplicación del acuerdo firmado hace menos de tres meses. Inicialmente se había previsto que los parlamentarios ratificarán el acuerdo antes del 28 de febrero, pero Londres aceptó la petición de Bruselas de alargar el plazo durante dos meses, porque los diputados dijeron que necesitaban más tiempo para analizar todos los detalles del acuerdo antes de dar su visto bueno. A principios de marzo, cuando el Reino Unido anunció que no cumpliría su obligación de establecer controles sobre las mercancías que entran en Irlanda del Norte, los grupos políticos del Parlamento Europeo respondieron retirando del calendario el debate sobre la ratificación del acuerdo, de modo que a estas alturas no es posible saber si entrará en vigor el 1 de mayo o no.

Si bien nadie espera que el acuerdo salte por los aires, el informe que firman entre otros, el excanciller Lord Lamont y el exasesor de seguridad nacional Lord Ricketts, afirma que las disputas sobre Irlanda del Norte «reflejan y agravan una ruptura de la confianza más amplia entre el gobierno del Reino Unido y la UE». En otro apartado, el documento insiste en que este comité «ya advirtió en diciembre de 2017 que era difícil prever un resultado peor para el Reino Unido que un Brexit sin acuerdo. Por lo tanto, nos preocupa que los acontecimientos recientes hayan socavado tanto la confianza que ahora ha reaparecido la posibilidad de una ruptura sin acuerdo, que es lo que sucedería sin ratificación del acuerdo comercial y de cooperación» sobre el que se basan las relaciones actuales.

Para restablecer un ambiente de confianza y disipar estos temores haría falta un ambiente de cooperación en las relaciones bilaterales, lo que no es el caso en estos momentos. El jueves, el responsable de las relaciones con Londres en la Comisión Europea, el vicepresidente Maros Sefcovic, llegó a acusar al ministro británicos de Exteriores, Dominic Raab,de que «no ha entendido nada» de los acuerdos del Brexit ni del Protocolo Irlandés y advirtió que Gran Bretaña estaba empañando su reputación global al ignorar los compromisos asumidos con Bruselas.

Antes de enviar a Luxemburgo el tema de las ayudas de Estado en Gibraltar, que es un tema relativamente menor, la Comisión ya había iniciado el procedimiento para denunciar al Reino Unido por no aplicar los controles de mercancías en la entrada de productos a Irlanda del Norte previstos para evitar una frontera de esta provincia británica con la República de Irlanda. En esto también la UEhabía concedido un periodo de exención, pero los británicos han decidido extenderlo unilateralmente. En parte, y aunque eso no lo reconocen los británicos, parece deberse al hecho de que en estos momentos no son capaces todavía de controlar tampoco las mercancías que entran en Gran Bretaña desde Europa, que antes lo hacían libremente, porque no han podido poner en marcha todos los centros de control aduanero. Sefcovic dijo en una reunión de congresistas norteamericanos «Amigos de Irlanda» que el daño causado a la imagen del Reino Unido por su conducta había sido evidente.