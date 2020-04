Líderes de todo el mundo piden que el G-20 actúe de urgencia contra el coronavirus Firman el manifiesto, entre otros, Felipe González, Ana Palacio, Ban Ki Moon y Tony Blair Proponen una conferencia de donantes, suspensión del pago de deuda y recapitalizar el Banco Mundial

Más de 200 líderes de 70 países han firmado un manifiesto en el que piden al G-20, principal foro de deliberación política y económica del mundo, una respuesta común inmediata ante la pandemia del coronavirus con el compromiso de gastar de forma urgente 8.000 millones de dólares en vacunas y tratamiento en los países más pobres y un desembolso posterior de hasta 35.000 millones en ayudas al desarrollo.

Firman el manifiesto, publicado por Project Syndicate, ex jefes de estado y de gobierno, además de ministros, académicos y filántropos. Entre ellos se encuentran varios españoles, como los expresidentes del gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, además de la exministra de exteriores Ana Palacio y el ex secretario general de la OTAN Javier Solana. Lo suscriben también el ex secretario general de la ONU Ban Ki Moon; los ex primeros ministros de Reino Unido John Major, Tony Blair y Gordon Brown, y el inversor y filántropo George Soros.

Los firmantes alertan del grave riesgo de que cada país dé una respuesta autónoma a la pandemia, sin coordinación. Por eso proponen una conferencia de donantes, una recapitalización del Banco Mundial y una suspensión del pago de la deuda por parte de las naciones más pobres.

«Todos los sistemas de salud, incluidos los más avanzados y mejor financiados, están quebrándose bajo la presión del virus. Y si no hacemos nada mientras la enfermedad se propaga por las ciudades más pobres de África, Asia y América Latina y en comunidades frágiles que cuentan con pocos tests de diagnóstico, respiradores y suministros médicos, y donde es difícil conseguir el distanciamiento social e incluso lavarse las manos, El Covid-19 resistirá allí y volverá a emerger para golpear al resto del mundo con nuevas oleadas que prolongarán la crisis», dice el manifiesto.