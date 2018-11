La líder de las Damas de Blanco fue detenida dos veces mientras Pedro Sánchez estaba en Cuba A Berta Soler la volvieron a arrestar una vez más este domingo por defender los derechos humanos en la isla

Manuel Trillo

@manueltrillo Madrid Actualizado: 28/11/2018 19:32h

La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida en dos ocasiones el pasado viernes, mientras el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, permanecía en la isla, dentro del viaje oficial de dos días que realizó la semana pasada.

Ese día, Soler fue arrestada en una ocasión mientras hacía gestiones en el centro de la ciudad y fue retenida durante 40 minutos. En otra, fue ante la sede de su organización y estuvo en manos de las fuerzas de seguridad durante tres horas, según explicó la activista a ABC en conversación telefónica desde La Habana. «Esa fue la respuesta que me dio Sánchez» a la propuesta de diálogo que le planteó, afirma.

Una vez que Sánchez salió de la isla, el pasado domingo, volvió a ser detenida, esta vez por espacio de 24 horas, algo que, según asegura, se ha convertido ya en rutina para ella: «Me sucede desde hace mas de dos años y medio, todos los domingos duermo en un calabazo», explica. Soler indica que a las integrantes de la organización se les amenaza para que no salgan a la calle.

La líder de las Damas de Blanca asegura que, tras la visita de Sánchez «no ha cambiado nada» en el país. «Ni pensábamos que iba a cambiar», añade. A su juicio, el jefe del Ejecutivo español «solo vino a Cuba a un viaje de negocios» con una delegación formada por empresarios, «no para tratar de los derechos humanos». «En ese mismo momento que llegó estaban deteniendo a Damas de Blanco y otros activistas», denuncia.

En la actualidad, hay cinco miembros de su organización en prisión, de las siete que fueron detenidas y llevadas ante los tribunales entre marzo y septiembre de este año. Se trata de Xiomara Cruz, Yolanda Santana, Nieves Matamoro, Martha Sánchez y Aymara Nieto. En estos dos últimos casos, es la segunda vez que son llevadas a prisión, indica Soler. «Todo por proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos», añade.

Llamamiento de la eurodiputada Beatriz Becerra

La vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra (ALDE), ha pedido a la alta representante y vicepresidenta de la UE, Federica Mogherini, que garantice los derechos humanos de las Damas de Blanco cubanas después de la detención de su líder, Berta Soler, poco después de la visita de Pedro Sánchez a la isla. Becerra recuerda en una nota de prensa que «Pedro Sánchez no quiso reunirse con las Damas de Blanco a pesar de que ellas le invitaron formalmente. Y en cuanto Sánchez dejó Cuba, el régimen detuvo a Berta Soler, algo que no habría sucedido si el presidente se hubiera reunido. La Unión Europea no puede tolerar este ninguneo a quienes defienden la democracia y los Derechos Humanos».

«Además -añade la eurodiputada liberal- Sánchez ha ignorado al Parlamento Europeo, que en el último pleno aprobó una resolución que instaba a las autoridades y gobernantes europeos a reunirse con la oposición cubana, en especial con los galardonados con el premio Sájarov. Europa ha premiado tres veces con el Sájarov a la oposición democrática cubana, pero de poco sirve este reconocimiento si los gobernantes lo ignoran. Sánchez no sólo ha despreciado a los demócratas cubanos, también a los 500 millones de europeos cuyos representantes conceden el Sájarov».