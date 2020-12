Von der Leyen cree posible un acuerdo de Brexit, pero recuerda que el escollo de la pesca no se ha superado La presidenta de la Comisión Europea ha expresado su deseo de «encontrar una solución»

El acuerdo sobre las relaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) es posible, a pesar de la premura del tiempo, pero «sigue estando lejos», ha reconocido la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un discurso en el Parlamento Europeo esta mañana. Los aspectos sobre los que hay más proximidad abren la posibilidad de un acuerdo en el aspecto regulatorio, pues el Reino Unido se habría comprometido a no rebajar los estándares medioambientales, sanitarios o laborales que ya aceptó cuando era miembro de la UE, pero el acceso de lo barcos europeos a las aguas británicas sigue siendo un escollo por ahora sin solución. La presidenta reconoció que los negociadores británicos habían aceptado asumir garantías legales de que no se socavarían las normas ambientales, sociales y laborales, y que las conversaciones sobre lo que sucedería en el futuro, si se producen cambios que desembocan en lo que la UE pueda percibir como competencia desleal, estaban siendo «fructíferas» y estarían abriendo un camino claro hacia un acuerdo.

Respecto a la pesca, sin embargo, la presidenta reconoció que «la discusión sigue siendo muy difícil. No cuestionamos la soberanía del Reino Unido en sus propias aguas. Pero pedimos previsibilidad y estabilidad para nuestros pescadores y nuestras pescadoras» de los países que comparten esas aguas desde hace siglos.

«Con toda honestidad -dijo Von der Leyen a los eurodiputados-, a veces se siente que no seremos capaces de resolver esta cuestión. Pero debemos seguir intentando encontrar una solución. Y es el único rumbo responsable y correcto».

Las negociaciones prosiguen en el más absoluto secreto en Bruselas en un escenario en el que la Comisión parece apostar por la posibilidad e un acuerdo, dado que no ha vuelto a poner sobre la mesa las medidas de contingencia para un no acuerdo. Sin embargo, lo más imprevisible puede estar ahora en el lado británico, cuando Boris Johnson tenga que pedir a los partidarios acérrimos del Brexit que acepten estas posiciones que exige la UE, tanto en las consecuencias de un cambio de regulación como en lo que respecta a la pesca. Por ahora, los quipos negociadores no han comunicado los detalles de los eventuales acuerdos a los que han llegado. «Los próximos días será decisivos», ha afirmado Von der Leyen.