Leopoldo López, con lágrimas en los ojos, cuenta a ABC cómo fue el reencuentro con su familia en Madrid

El ex preso político más simbólico de la dictadura de Nicolás Maduro, Leopoldo López , salió de su país clandestinamente el pasado 25 de octubre tras más de siete años privado de libertad y llegó a Madrid para reencontrarse con su familia. En la entrevista que tuvo con ABC confiesa conmovido y con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa que le sale del alma, que llegó de sorpresa a su casa, ubicada en el lujoso barrio de Salamanca, donde se encontraba su familia reunida a la hora de la comida.

«Yo estuve soñando con que llegara ese día durante mucho tiempo. Soñando en cómo iba a ser», dice López al tiempo cuenta que al tocar la puerta, su esposa Lilian le pidió a Manuela, su hija mayor, que la abriera. Cuando ella lo hizo, se quedó en «shock» y luego saltó a abrazarlo. «Leopoldo salió corriendo y se me montó encima y para Federica, que es la más pequeña, fue raro, porque yo hablaba con ella por vídeollamada y cuando ella me ve en persona retrocedió hasta que se dio cuenta que era yo y me volvió a abrazar», comentó.