Laura Richardson y Jacqueline Van Ovost: así son las nuevas jefas militares de Joe Biden Las mujeres con cuatro estrellas en el ejército de EE.UU. y en comandancias de combate son una rareza y el presidente ha colocado dos de una tacada

Javier Ansorena SEGUIR Corresponsal en Nueva York Actualizado: 10/03/2021 01:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A Jacqueline Van Ovost no le importan que le digan que no. Cuando quiso entrar en la Academia del Ejército del Aire de EE.UU. le cerraron la puerta porque no pasó la prueba de flexiones. Colgó una barra del marco de una puerta en su casa para recordar su fracaso y para evitar que volviera a suceder. Unos años después, lanzaba su gorra al aire como graduada del Ejército del Aire. Pidió pilotar cazas aunque sabía que, entonces, a finales de los años 80, en sus cabinas no entraban mujeres. Le dijeron que no, pero acabó como piloto de pruebas, con experiencia en una treintena de naves del ejército de EE.UU. y con paso por conflictos como el de