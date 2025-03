La Justicia italiana investigará sobre la financiación venezolana al M5E tras la exclusiva de ABC

La Fiscalía de Milán busca aclarar si ha existido financiación de Venezuela al Movimiento 5 Estrellas (M5E), como reveló el lunes ABC. Los magistrados han abierto una investigación sobre la historia de los 3,5 millones de euros que en la valija diplomática llegó al consulado venezolano en Milán en el 2010 con destino a Gianroberto Casaleggio, fundador del M5E junto al cómico Beppe Grillo.

El anuncio lo hizo el magistrado Maurizio Romanelli, jefe de la oficina anticorrupción de la Fiscalía de Milán. Por ahora, se trata de una iniciativa judicial, sin acusaciones concretas y sin investigados, para llevar a cabo todas las pesquisas preliminares. Se trata de averiguar si, bajo el régimen de Hugo Chávez, a través de la intermediación del cónsul venezolano en Milán, Gian Carlo di Martino, el entonces ministro de Asuntos Exteriores y actual presidente Nicolás Maduro envió un maletín cargado de dinero en efectivo a Gianroberto Casaleggio. Un hipotético delito de financiamiento de partido político habría prescrito a partir de 2016 , al haber transcurrido seis años de la fecha que indica el documento publicado por ABC.

Precisamente, los magistrados milaneses quieren verificar si este escrito es original o no. Fuentes oficiales venezolanas señalan que es falso. De ello se han hecho eco los medios italianos, pero al mismo tiempo destacan que, en el supuesto de que el documento presente alguna anomalía gráfica o en el timbre, no quiere decir que su contenido sea falso, es decir, la entrega de dinero chavista al M5E. El diario «Il Giornale» abrió ayer su edición impresa con este titular en grandes caracteres: «Caza al tesoro. Millones al M5E», dedicando tres páginas al caso. En torno a la guerra desatada sobre la veracidad del documento, «Il Giornale» afirma, en un artículo titulado «Timbres viejos y oro», que no se sostiene la descalificación del escrito por un timbre, porque en sedes diplomáticas venezolanas se han utilizado durante años sellos más antiguos . En cualquier caso, todos los medios italianos resaltan que ABC ha reconfirmado la veracidad de su exclusiva. Por otro lado, los fiscales milaneses indagarán si, aparte de la financiación de 3,5 millones de euros que señala la información de ABC, han llegado otras cantidades al M5E.

«Venezuelagate»

El primer ministro, Giuseppe Conte, ha dado una mano al M5E, el partido que lo colocó en la jefatura del Gobierno: «Es una noticia falsa, no hay nada que aclarar », dijo Conte, tratando de liquidar el asunto. Pero, a pesar de los desmentidos que han hecho el M5E y Venezuela, el escándalo se ha convertido también en un caso político. Se le denomina ya el «asunto Venezuela-5 Estrellas» o «Venezuelagate». El exprimer ministro, Matteo Renzi, líder de Italia Viva, partido que forma parte de la coalición de gobierno, ha solicitado que se investigue en el parlamento sobre la financiación de Venezuela. La declaración del líder de Italia Viva cultiva la duda: «Espero que las estupideces que han referido los miembros del M5E sobre Venezuela, las dijeran gratis…». La misma petición ha hecho el vicepresidente de Forza Italia, el europarlamentario Antonio Tajani, que es también vicepresidente del Partido Popular Europeo y quiere que también el parlamento europeo de Estrasburgo se ocupe del caso. De momento, el «Venezuelagate» llegará al COPASIR (Comité Parlamentario para la Seguridad de la República).

Por opuestas razones, los representantes de la derecha en el Comité (Liga y Hermanos de Italia), el centro derecha con Forza Italia, y por otra parte el M5E, se plantean escuchar oficialmente a los responsables de los servicios secretos italianos para el extranjero (AISE, Agencia de Información y Seguridad Externa), así como a los servicios de inteligencia para el interior (AISI, Agencia de Información y Seguridad Interna). Los medios italianos señalan que los especialistas de ambas agencias analizan si, detrás de la publicación por parte de ABC del documento del servicio secreto de Venezuela en el que se hace constar la entrega de 3,5 millones de euros, hay un intento de interferir desde el exterior con la política italiana y, en particular, en el Movimiento 5 Estrellas.

Dada la extraordinaria repercusión que ha tenido la exclusiva de ABC, el «Venezuelagate» mantiene aún en ebullición a la política italiana . Una reflexión general que se hace en todos los medios es que las «relaciones peligrosas» que han tenido los «grillinos» con siniestros hombres de Maduro, en encuentros en Venezuela, y con otros regímenes como el de Irán, han tenido una repercusión muy negativa en la imagen de la política exterior italiana. Nadie puede discutir que Italia es un gran país, que tiempo atrás tuvo una influyente política exterior, por su posición geoestratégica en el Mediterráneo con clara vocación europea y atlantista. Pero ese prestigio internacional se ha evaporado con los «grillinos», por su ignorancia y a consecuencias de las relaciones que en estos años han cultivado con regímenes no democráticos para tener una vitola revolucionaria.