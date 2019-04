Juncker cierra la puerta a la petición de May de otra prórroga para aprobar el acuerdo del Brexit El 12 de abril es el último plazo para la aprobación del Acuerdo de Retirada por la Cámara de los Comunes, dijo Juncker al Parlamento Europeo. «Si no lo ha hecho para entonces, no será posible una extensión más corta»