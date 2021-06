César Prieto, la estrella del béisbol cubano que logró huir del régimen El bateador, de 22 años, se fugó la pasada semana tras aterrizar en Miami con la selección nacional de Cuba, con la que ayer comenzaba la competición del Preolímpico de las Américas que decidirá quién se clasifica para Tokio

El bateador estrella de la selección cubana, César Prieto, no saltó ayer al campo de juego para enfrentarse al equipo venezolano en la primera jornada del Preolímpico de las Américas, que se celebra esta semana en Florida. Una competición de la que saldrán algunas de las elecciones que viajarán a Tokio este verano. Prieto se fugaba -o «desertaba»- el pasado miércoles poco después de aterrizar en Miami. Las versiones sobre su huida difieren: unos apuntan a que se fugó cuando viajaba con su equipo al hotel. Al llegar, se bajó del autobús y se subió inmediatamente a un coche, para no mirar atrás. Otros, que estaba ya en el hotel y salió para comprar comida, y ya no regresó.