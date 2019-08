Un juez de Alabama deja en libertad a un preso condenado a cadena perpetua por robar 50 dólares

En 1983 cuando Alvin Kennard tenía veinte años, robó en una panadería la cantida de 50,75 dólares. Era su cuarta detención por robo, y siguiendo la «Ley de los tres strikes», fue condenado a cadena perpetua.

Aprobada en 1970 para castigar a los delincuentes reincidentes, esta ley del estado de Alabama permitía sentenciar a cadena perpetua a los procesados por faltas menores. Y ese fue precisamente el fallo que recibió Kennard aquel año. El hombre entró en prisión para pasar allí el resto de su vida, sin posibilidad de libertad condicional.

Este miércoles, después de 36 años entre rejas, la situación de Kennard dio un vuelco de 180 grados. Tras una revisión de su condena, un juez ordenó su excarcelamiento, que ahora procesará el Departamento de Correcciones de Alabama.

I just witnessed the most extraordinary moment. Judge David Carpenter in Bessemer, AL has resentenced Alvin Kennard to time served after he got life without parole for robbing a bakery of $50 in 1983. He is now 58 & was 22 when he committed the robbery. pic.twitter.com/CYeWsnHmVG