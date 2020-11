Judit Varga: «Los presupuestos no pueden depender de cuestiones ideológicas» La ministra húngara de Justicia defiende que el fondo de recuperación de la UE no debe estar ligado a cuestiones de Estado de Derecho: «El chantaje es hacia Hungría»

La ministra de Justicia Judit Varga es una de las negociadoras del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en asuntos de la UE. Sobre todo ahora cuando su Gobierno bloquea el nuevo presupuesto europeo y el fondo de recuperación para hacer frente a la crisis del covid-19 por un asunto de Estado de Derecho. Polonia es el otro país que ha ejercido su derecho al veto.

En conversación telefónica ayer con ABC, Varga defiende que «la concesión de ese fondo no puede estar ligado a cuestiones ideológicas o de Estado de Derecho». Cree que esta nueva imposición se ha creado para frenar el avance de políticas conservadoras y posturas frente a la inmigración ilegal.

-¿La postura de su Gobierno no es un chantaje en toda regla a la UE?

-En Hungría es un asunto de honor cumplir la palabra dada. Y en julio, tras arduas negociaciones, los líderes de la UE llegaron a un gran acuerdo: los fondos europeos no pueden ser objeto de condiciones políticas e ideológicas. Es decir, no pueden ser una herramienta para perseguir políticas que están fuera de la corriente de opinión progresista. Ahora este acuerdo se ha roto en Bruselas. La Presidencia alemana de turno de la UE, con la que mantuvimos negociaciones constantes, también era consciente de ello. Sabiendo todo esto, en vez de considerarlo un chantaje, pienso que es una cuestión de honor cumplir el acuerdo. O diría que el chantaje es hacia países como Hungría. En el fondo subyace un asunto: quieren influir en nuestras políticas de familia o inmigración.

-¿Debe temer España por la llegada de ese fondo de recuperación?

-Hungría, con espíritu de solidaridad, está dispuesto a endeudarse con sus socios europeos para apoyar a aquellos países miembros que hoy en día tienen desafíos económicos y financieros. Es una concesión importante por parte de Hungría, ya que, según nuestra opinión, no es la mejor manera de afrontar la crisis. Nosotros hemos necesitado treinta años para poder salir de la grave situación económica generada por el endeudamiento a lo largo del régimen comunista. Ahora bien, que los españoles reciban la ayuda necesaria no depende de nosotros, sino de aquellos que quieren condicionar los presupuestos europeos con cuestiones ideológicas.

-¿Por qué temen que los mecanismos de Estado de Derecho sean aplicados contra Hungría?

-Con el comunismo aprendimos que se castiga aquello que esté fuera de la línea ideológica oficial, incluso si no ha vulnerado la ley. Hoy en día, esta ideología globalista es la que quieren hacer cumplir y si alguien no lo hace, pues le ponen sanciones. Esto es lo que quieren ahora forzar frente a nosotros. Unas veces, abiertamente, y otras, escondidas en palabras ambiguas. Si alguien no me cree, solo tiene que leer las declaraciones de diferentes líderes en las que piden castigar a Hungría. Y lo más grave y más preocupante del proyecto de la condicionalidad de Estado de Derecho es que ni las condiciones de imponer medidas, ni las condiciones de la iniciación del proceso están definidas, cosa que da un amplio margen a la Comisión para una valoración subjetiva. Encima, la propuesta es contraria a los Tratados Europeos. Hoy ya tenemos un mecanismo para la defensa del Estado de Derecho, que regula el artículo 7 del Tratado de la UE. Hoy los medios de comunicación y las llamadas ONG pueden acusar en cualquier momento a cualquier país de que allí no se respeta el Estado de Derecho. Si ahora introducimos un nuevo mecanismo sin márgenes definidos, sin definiciones exactas y sin garantías procesales, esto conllevaría que después se podrían retener fondos europeos de cualquier país en base a cualquier motivo. Hungría comparte todos los valores del Artículo 2 del Tratado de la UE, y tuvimos que luchar por la libertad y la democracia.

-La Ley de Emergencia de Hungría fue criticada por su autoritarismo en el Parlamento Europeo. Se acusa al Gobierno de Viktor Orbán de gobernar a golpe de decreto, también por sus leyes contra la comunidad LGTB. Lo mismo pasa en Polonia. ¿Qué valoración hace de esas acusaciones?

-La ley húngara sobre el estado de alarma no difiere de las otras legislaciones europeas, salvo que concede más competencias al parlamento. Éste se reúne físicamente y ejerce su poder de control al gobierno sin obstáculos. De hecho, el primer ministro, Viktor Orbán, acude regularmente para dar cuentas sobre la situación pandémica y sobre las medidas del Gobierno. Pero, aparte de esto, el parlamento mantiene su funcionamiento normal y tramita leyes e incluso reformas de la Constitución. Una de estas es el proyecto de declarar en la Constitución que la madre es mujer y el padre es hombre. Esto, simplemente, trata de declarar lo obvio y los hechos de la naturaleza. Vivimos en un mundo muy raro si por esto se nos critica.

-¿Cree que hay doble rasero con países «pequeños» y más «jóvenes» en la UE por estos asuntos?

-Si uno estudia el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea recién publicado, se puede ver claramente el doble rasero. El informe se centra en determinados países, previamente seleccionados. Estos países son precisamente Polonia y Hungría, y en el caso de otros estados miembros se olvida informar de varias violaciones de derechos. Por tanto, los criterios de la Comisión para valorar a los países miembros no son ni objetivos ni iguales para todos. Solo hay que ver la elección de temas y, sobre todo, las fuentes utilizadas.