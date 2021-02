Shamina Begum, la joven londinense de ascendencia bangladesí que hace seis años, cuando tenía solo 15, decidió escapar a Siria - AFP

La joven británica que se unió al Estado Islámico en Siria no podrá regresar al Reino Unido El Tribunal Supremo dictaminó de forma unánime que Begum no podrá volver a pisar suelo británico, y por tanto no podrá, como pretendía, pelear para que le sea devuelta su ciudadanía