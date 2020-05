José Toro Hardy, exdirector de Pdvsa: «Los buques iraníes podrían traer piezas para reparar las refinerías» Según el experto, los cinco tanqueros cargan 1.400.000 barriles de gasolina que equivale al consumo de «16 días de la Venezuela actual deprimida»

Venezuela lleva varios años dependiendo de la importación de gasolina pues no tiene capacidad para abastecer su mercado interno. En el pasado quedó aquella empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que producía 3.5 millones de barriles diarios a la que hoy produce un poco más de 600.000, de acuerdo con fuentes secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual. José Toro Hardy (Caracas, 1942), economista y director principal de Pdvsa durante el período 1996-1999, explica a ABC cuál es el estado de las refinerías venezolanas, por qué no hay gasolina en el país petrolero y por qué Nicolás Maduro depende ahora de esos cinco cargueros iraníes que navegan por aguas internacionales -dos de ellos ya se encuentran en aguas venezolanas- para palear la escasez de combustible que tiene a todo el parque automotor del país paralizado.

¿Cuál es el estado de las refinerías de Venezuela?

Todas las refinerías de Venezuela están paralizadas. Desde el año 2002-2003 cuando el expresidente Hugo Chávez despidió a más de 20.000 trabajadores de Pdvsa, cada uno de ellos tenía en promedio 15 años trabajando para la industria y su experiencia y conocimiento fueron lanzados a la basura. La empresa nunca pudo recuperarse. Progresivamente, a lo largo de estos 20 años, las refinerías se han ido deteriorando sin que se les hiciera el mantenimiento. Hoy en día están todas paralizadas, por lo tanto dependemos de la importación de gasolina. En buena medida, quienes venían comprando gasolina a su vez la importaban para el consumo interno era la rusa Rosneft, pero se fueron del país y nadie la ha reemplazado. Y además, con motivo de las sanciones nadie ha querido traer gasolina a Venezuela. No hay gasolina en el país y las colas en las estaciones de servicios son de días. Esta situación ya existía en el resto del país hace bastante tiempo, pero ahora llegó a Caracas.

¿Hasta que año Venezuela pudo producir óptimamente gasolina?

Las refinerías estuvieron funcionando bien hasta el 2012, ese año se produjo un incendio en la planta de Amuay (ubicada en el Complejo Refinador de Paraguaná, en el estado Falcón) y la refinería no volvió a funcionar adecuadament, estaba produciendo a un porcentaje muy ajustado de su capacidad. Cardón (también en el Complejo Refinador de Paraguaná) lleva 2 años paralizadas, la de Puerto la Cruz, en el estado Anzoátegui, lleva 3 años y así fueron parándose una a una. Venezuela era un gran exportador de gasolina, de hecho todo el Caribe funcionaba con gasolina venezolana.

¿Pero, por qué se acentuó la escasez de gasolina en el mes de mayo?

El punto de inflexión es el retiro de Rosneft de Venezuela. La mayor parte de la gasolina la traía Rosneft. Pero básicamente es la caída de los precios del petróleo lo que hace que Rosneft se vaya. Rusia es un país absolutamente dependientes del petróleo, es su principal sector de la economía. Cuando los precios del petróleo se vienen abajo, Rosneft pierde interés en Venezuela y por lo visto toma la decisión de concentrarse en la producción doméstica de petróleo porque su economía está muy afectada con la caída de los precios y con la caída del consumo derivada de la pandemia. Bajo estas circunstancia se hacen las negociaciones para que Irán traiga cinco tanqueros al país.

¿Y por qué otras empresas no han enviado gasolina a Venezuela?

Problamente por las sanciones. Se fue Rosneft, la empresa mexicana se desinteresa por el petróleo venezolano al caer los precios y las refinerías venezolanas están paralizadas por falta de mantenimiento, eso te explica por qué no hay gasolina en el país. Y es el momento en el que el Gobierno de Maduro llega a un acuerdo para importar gasolina desde Irán a cambio de nueve toneladas de oro.

¿Mientras Rosneft tuvo actividad en Venezuela intentó recuperar alguna de las refinerías del país?

Rosneft tenía participación en algunas empresas mixtas, pero no vinculadas con la refinación sino con la producción. A su vez , venía comprando el 60% de todo el petróleo que exportaba Venezuela. Se dice que ellos estuvieron revisando las refinerías para ver si llegaban a un acuerdo en el cual podrían reactivarlas, pero por lo visto encontraron que la inversión que había que hacer era muy alta y decidieron no llevarla acabo.

Se dice que Irán no solo trae gasolina, sino piezas, repuestos y catalizadores para reactivar la refinería del Cardón. Esa refinería es de una tecnología elevadísima originalmente fue contruída por los ingleses, pero a mediados de la década de los 90 se hizo una inversión altísima de 5.000 millones de dólares en ella para adecuarla a nuevas tecnologías de origen americano. La refinería fue reformada como un traje a la medida a las características del crudo venezolano y es una tecnología muy compleja.

Los alquilatos que traen dos de los tanqueros es para elevar el octanaje de la gasolina

¿Cree que Irán pueda arreglar las refinerías?

Irán llegó a ser el segundo mayor refinador mundial hace algunos años, ya no lo es. Pero el petróleo de irán es de magnífica calidad, es petróleo liviano con poco azufre y sin residuos metálicos. Es algo así como el champán del petróleo. Ese tipo de petróleo se puede refinar en cualquier refinería. Yo no sé si ellos cuentan con la tecnología para reactivar el Cardón. Y aunque los iraníes pudiesen poner las refinerías en funcionamiento, estas no pudieran producir gasolina ya que el petróleo venezolano es muy pesado con mucho azufre y residuos metálicos que requiere de altísimas tecnologías para transformarla en gasolina. Y para elevar el octanaje a 91 o 95, que son los que consumen los vehículos en Venezuela, hay que agregar una cantidad de productos que antes producían nuestras refinerías y que ahora hay que importarlos. Por eso los alquilatos que traen dos de los tanqueros.

¿Cuántos días abastecen esos cinco buques iraníes?

Lo que ellos traen son cinco tanqueros que en total cargan 1.400.000 barriles de gasolina, eso equivale al consumo de 16 días de la Venezuela actual deprimida. Pero el gran problema es la situación geopolítica en la que queda envuelta Venezuela. Nuestro país nunca ha tenido contacto con el Medio Oriente, excepción hecha con la OPEP, y la posición que históricamente habíamos mantenido era ser neutral ante los conflictos de la región, pero por primera vez estamos tomando partido por Irán, que está sancionada por EE.UU., al igual que Venezuela.

Se estima que entre inversiones y gastos habría que destinar a 25.000 a 30.000 millones de dólares por año por los próximos 10 años para recuperar la producción que teníamos hace 20 años

El primer buque entró ayer a aguas venezolanas sin ser interceptado por EE.UU. ¿Por qué cree que no intervino?

Yo creo que la posición de EE.UU. es dejar pasar algunos buques porque por razones humanitarias el país necesita la gasolina, pero yo no estoy seguro de si eso va a ocurrir con los restantes. Ya pasó el Fortune, vamos a ver qué va a pasar con los demás. Sin embargo, lo que enrarece la situación son las recientes declaraciones de Iván Simonovis desde Washington al asegurar que Irán quiere establecer en la península de Paraguaná, en el Estado Falcón, un centro de espionaje para controlar las comunicaciones del Caribe. Yo no creo que Estados Unidos vaya a permitir eso.

¿Venezuela podrá recuperarse de la crisis de la gasolina?

Venezuela es totalmente dependiente de la importación de gasolina. Ahora, se aliviaría si se ponen a funcionar parcialmente las refinerías. Cuando yo era director principal de Pdvsa estábamos produciendo 3.5 millones de barriles diarios, de haberse continuado con las inversiones acordadas de la apertura petrolera, hoy en día deberíamos de estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios. Pero el presidente Chávez detuvo la apertura y actualmente lo que producimos es 620.000 barriles al día, de acuerdo con la OPEP. En aquél entonces estabamos refinando casi 1.4 millones de litros diarios, hoy están paralizadas. Venezuela, a parte de las refinerías dentro del país, Pdvsa era dueño de 21 refinerías en el mundo entero. Hoy en día eso se ha reducido sustancialmente. Teníamos 8 refinerías en EE.UU. y 15.750 estaciones de servicios abanderadas con la marca Citgo. Teníamos oleoductos que atravesaban EE.UU. de sur a norte. Es decir, controlábamos el 10% del mercado interno de gasolina de los norteamericanos con petróleo venezolano. Es dramático cuando uno ve a la empresa quebrada. Éramos capaces de poner la gasolina en los vehículos americanos desde nuestro subsuelo pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas.

¿Es posible que Venezuela vuelva a recuperar su industria petrolera?

La materia prima está en el subsuelo. No es cierto que tengamos la mayor reserva del mundo como dice el gobierno, pero tenemos reservas más que suficientes para producir el petróleo que se requiera. Se estima que entre inversiones y gastos habría que destinar a 25.000 a 30.000 millones de dólares por año por los próximos 10 años para recuperar la producción que teníamos hace 20 años. Por supuesto, el Estado venezolano que está quebrado no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. De manera que, la recuperación de la industria venezolana pasa por la inversión privada, en la cual el rol de Pdvsa será un actor más en el mercado pero ya no sería la empresa monopólica que hasta ahora es.