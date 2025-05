El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha hablado con gran realismo sobre la escalada de violencia en Oriente Próximo al reconocer que Europa no tiene capacidad de presión sobre Israel

José M. de Areilza - MONNET & CO.

Josep Borrell ha hablado en el Real Instituto Elcano con gran realismo sobre la escalada de violencia en Oriente Próximo, la peor desde 2014, al reconocer que Europa no tiene capacidad de presión sobre Israel. El Alto Representante ha añadido que la UE cumple un ... importante papel ayudando a Palestina a sobrevivir, con ayuda humanitaria y financiera, pero no puede ir mucho más allá. Se agradece que por una vez un político en ejercicio deje atrás los excesos de retórica tan comunes al asomarse a un conflicto que parece irresoluble. No obstante, la visión pragmática que sugiere Borrell obliga a convivir con una incómoda impotencia ante la destrucción de vidas humanas y de unos mínimos de convivencia.

Cada cierto tiempo, los ataques y las hostilidades en la región cobran proporciones terribles, debido sobre todo a razones políticas internas, tanto del gobierno israelí como de las autoridades palestinas. Israel es la única democracia en Oriente Próximo y el aliado de referencia para todos los países occidentales. Pero hay que reconocer que bajo Benjamín Netanyahu ha sufrido un deterioro democrático serio, una versión peor de lo sucedido a Hungría y a Polonia con su colección de hombres fuertes y sus decisiones dirigidas a minar la separación de poderes y debilitar la libertad de expresión. Por su parte, Hamás controla Gaza y no permite que haya elecciones ni nada parecido a un gobierno que rinda cuentas y funcione con independencia de los países que patrocinan el terrorismo y abiertamente persiguen la aniquilación de Israel. En Estados Unidos, el único actor con capacidad real de frenar el conflicto, el presidente Biden sigue la senda de Barack Obama y con pragmatismo se niega a dejarse atrapar por este ciclo imparable de odio y desesperanza. Por ahora, Biden rechaza que el Consejo de Seguridad se reúna de urgencia y pide tiempo para que prosperen las gestiones diplomáticas que buscan la desescalada y el alto el fuego. No es que la Casa Blanca mire para otro lado, sino que da un paso atrás y recalibra sus prioridades globales, que ya no pasan por Oriente Próximo. Noticias relacionadas Borrell dice que Europa no tiene capacidad para mediar en el conflicto entre Israel y Palestina

Las fuerzas israelíes redoblan los ataques aéreos y de artillería contra la franja de Gaza

Crece el miedo a una ‘guerra civil’ en las ciudades mixtas de Israel

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión