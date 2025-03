El tribunal constitucional polaco finalmente ha seguido la senda de sus colegas alemanes y ha negado el principio de primacía del Derecho de la UE. De hecho, ha ido mucho más allá, buscando un verdadero choque de trenes y un ataque frontal a la arquitectura ... jurídica que hace posible la integración. En lugar de elaborar una fórmula para hacer compatible la vigencia de la constitución nacional con el ordenamiento europeo, el alto tribunal ha declarado a estas alturas incompatibles algunos artículos principales de los Tratados UE con normas básicas de su constitución nacional.

Da igual que Polonia ingresara en 2004. Su razonamiento parte de una falsedad, su país forma parte de la Unión para cooperar en temas económicos y comerciales y no puede ir más allá. Niega además la potestad de sus jueces nacionales de aplicar con preferencia las normas europeas. De este modo, salva las reformas del poder judicial con las que el Gobierno de Varsovia trata de controlar a los jueces.

En el fondo, el conflicto abierto es sobre quien decide quien decide, es decir, un pulso por establecer el responsable final de delimitar hasta dónde llega la jurisdicción europea.La primacía europea, con todas sus consecuencias, es del todo necesaria para que funcione la UE. Por lo tanto, los límites a la expansión continuada del Derecho europeo solo pueden ser límites comunes, es decir, trazados desde la Unión misma, en los Tratados UE y en las sentencias del Tribunal de Luxemburgo.

La Comisión prepara ya un procedimiento de infracción y presionará a Varsovia con el fondo de recuperación, condicionado al respeto de principios básicos de la UE. El Gobierno polaco se ha convertido en un viajero sin billete. No tiene, al menos por ahora, ninguna intención de salir de la UE y sabe que no existe un procedimiento establecido para expulsar a un socio. ‘Polexit’ es un fantasma que distrae del problema principal, cómo gestionar desde Bruselas una crisis muy seria para fortalecer a la oposición europeísta y no al ejecutivo rebelde. El objetivo debe ser lograr una solución política a un problema constitucional y jurídico mayúsculo.