Johnson: «Si la UE no acepta nuestra oferta, la alternativa será un Brexit sin acuerdo» El primer ministro británico no dio detalles de la oferta que le propondrá a Bruselas para una salida ordenada del Reino Unido del bloque comunitario

Ivannia Salazar Londres Actualizado: 02/10/2019 14:02h

«Si no logramos un acuerdo sobre lo que es esencialmente una discusión técnica sobre la naturaleza exacta de los futuros controles aduaneros, entonces no tengamos ninguna duda de cuál es la alternativa. La alternativa es una salida sin acuerdo». Con estas palabras, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha dejado claro que la oferta que hoy ha presentado su Gobierno a la Unión Europea es la última oferta, y que si no es aceptada, la única opción es un divorcio a las bravas.

Durante su discurso de cierre del Congreso del Partido Conservador en Mánchester, el «premier» matizó que un Brexit sin acuerdo «no es el resultado que queremos. No es el resultado que buscamos en absoluto. Pero déjenme decirles amigos, que es un resultado para el que estamos preparados» e insistió, como ha lo ha hecho hasta el momento, en que su país dejará la Unión Europea el próximo 31 de octubre.

El premier aseguró que su plan implica un compromiso por parte del Reino Unido, y que espera que la UE, a su vez, también asuma su parte del compromiso. «Hagamos el Brexit el 31 de octubre, no solo para retomar el control de nuestra moneda, nuestras fronteras y nuestras leyes».

Johnson también hizo referencia al escollo más importante que hay entre Londres y Bruselas para llegar a un acuerdo sobre el Brexit: la frontera entre la república de Irlanda y el Ulster. Aunque insistió en que Irlanda del Norte debe abandonar la unión aduanera de inmediato junto con el resto del Reino Unido, para lo cual serán necesarios «algunos controles aduaneros», recalcó que estos no estarán justo en la frontera. «Bajo ninguna circunstancia tendremos controles en o cerca de la frontera en Irlanda del Norte. Respetaremos el proceso de paz y el acuerdo del Viernes Santo» y se comprometió a proteger los acuerdos regulatorios existentes para los agricultores y otras empresas en ambos países.

Johnson aprovechó para lanzar un guiño a sus oponentes, aclarando que el Partido Conservador «no es un partido antieuropeo» y que el Reino Unido «no es un país antieuropeo» e hizo una declaración que durante unos segundos sus seguidores no tuvieron claro si aplaudir o no, aunque finalmente lo hicieron: «Amamos a Europa. Somos europeos».

A las 17.15 de la tarde se prevé que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hablará por teléfono con Johnson, tras enterarse de sus nuevas propuestas para alcanzar una salida negociada del Reino Unido.