Johnson prioriza la financiación para una vacuna tras los positivos en el Gobierno y en la Familia Real Tras dar positivo, el «premier» destina otros 234 millones de euros a la coalición internacional para la lucha contra el Covid-19

Ivannia Salazar Londres Actualizado: 28/03/2020 04:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El primer ministro británico Boris Johnson prometió ayer que seguirá liderando la respuesta de Reino Unido frente a la pandemia del coronavirus pese a haber dado positivo en el test de la enfermedad. Con síntomas que ha calificado como leves, Johnson se encuentra confinado y teletrabajando desde su vivienda, según explicó en un vídeo que colgó en su cuenta de Twitter. Solo una hora después el ministro de salud Matt Hancock anunció que él también dio positivo a través de un post en la misma red social que encendió las alarmas, ya que ambos mantuvieron reuniones en persona con varios miembros del gobierno en los últimos días, por lo que podrían aparecer nuevos casos dentro de la cúpula. Y había motivos para el temor, porque la siguiente noticia no se hizo esperar: Chris Witty, el principal asesor médico del premier, dijo que estaba aislado con síntomas. Los tres anuncios llegaron después de que esta misma semana se confirmara que el Príncipe Carlos está infectado y aislado en su casa de Escocia.

Todo esto supone un varapalo para el premier y su muy cuestionada gestión de la crisis, y aunque ayer defendiera que al coronavirus «vamos a vencerlo juntos», irónicamente ha sido víctima de su propia dejadez a la hora de enfrentar la epidemia. Si su primera estrategia ante la emergencia fue recomendar solo tres medidas -lavado de manos frecuente, autoaislamiento en caso de tener síntomas y evitar los viajes en crucero para los mayores de 70 años- un devastador informe del Imperial College of London que preveía la muerte de medio millón de personas en Reino Unido si no se ponían en marcha acciones más estrictas fue la razón de que le viera las orejas al lobo y decretara el confinamiento en el que se encuentra actualmente la población. Pero las medidas llegaron tarde y ahora es, irónicamente, uno de los afectados, junto a otros miembros de la cúpula gubernamental de la Familia Real. En palabras de Michael Gove, que ejerce como vice primer ministro, el virus «no discrimina a nadie». Sobre todo cuando se llega tarde y mal, por lo que el radical giro en su estrategia original, que pretendía mitigar la propagación del virus creando una supuesta «inmunidad de grupo», sin paralizar a toda la sociedad y priorizando la economía, no ha sido suficiente ni siquiera para evitar su propio contagio.

Justo después de que Johnson anunciara su positivo, el Gobierno envió un comunicado anunciando que Reino Unido es ahora el país que más contribuye a la coalición internacional para encontrar una vacuna, con el aporte de otros 210 millones de libras (234 millones de euros aproximadamente). La cantidad total de ayuda de la nación invertida en la lucha contra el coronavirus ahora es de 607 millones de euros. Esta es «la mayor contribución individual de cualquier país al fondo internacional clave para encontrar una vacuna» contra el coronavirus, lo que «asegurará que los científicos e investigadores británicos continúen liderando la lucha global» contra la pandemia, reza el comunicado. El Ejecutivo también destinará más fondos para acelerar la producción de tests rápidos y tratamientos contra el virus.

«Si bien nuestros brillantes médicos y enfermeras luchan localmente contra el coronavirus, esta financiación británica récord ayudará a encontrar una vacuna para todo el mundo», aseguró el premier, que añadió que «los médicos e investigadores del Reino Unido están a la vanguardia de este trabajo pionero».

El anuncio se produjo después de que Johnson hablara por videollamada con los líderes del G20, a quienes pidió «intensificar» los esfuerzos para «ayudarnos» unos a otros a vencer este virus. En lo que ha sido la primera reunión de este grupo desde el inicio de la crisis, también se habló sobre los esfuerzos que serán necesarios para «proteger la economía global de los efectos a largo plazo» de la epidemia.

La prueba del coronavirus se le ha realizado en la nación a 113.777 personas, de las cuales 14.543 dieron positivo. Y hasta ayer habían fallecido 759 personas por causa de la enfermedad.