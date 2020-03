Londres anuncia más medidas para proteger la economía y el cierre de restaurantes y otros sitios públicos El jefe de Gobierno conservador afirmó que «cada mes» a partir de ahora se analizará la situación para determinar «si se pueden relajar algunas de las medidas»

Ivannia Salazar Londres Actualizado: 20/03/2020 19:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Reino Unido ha ido endureciendo las medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus a lo largo de esta semana y hoy ha anunciado además más acciones para proteger la economía ante lo que supone un hecho sin precedentes que tendrá graves consecuencias para el sistema financiero y los trabajadores.

Durante la rueda de prensa de este viernes, el primer ministro Boris Johnson estuvo acompañado por Jenny Harries, la directora médica adjunta y el ministro de finanzas, Rishi Sunak, que anunció un paquete de subsidio salarial para tratar de proteger millones de empleos.

El premier anunció el cierre «esta misma noche» de bares, restaurantes, gimnasios, teatros y cualquier lugar de encuentro social como parte del endurecimiento de las medidas y pidió a los ciudadanos, siguiendo la petición de otros gobiernos alrededor del mundo, que se queden en casa, porque solo así podrán «salvarse miles vidas» y será más rápida la recuperación de la economía y del sistema de salud. «Vamos a salir de esto juntos y vamos a vencer el virus», dijo, antes de darle la palabra a Sunak, que empezó diciendo que el plan «no tiene precedentes» y que su principal objetivo es «proteger los puestos de trabajo».

Por lo que por primera vez en la historia el gobierno va a ayudar a pagar las nóminas de los trabajadores de empresas privadas. Para ello, está estableciendo un «esquema de retención de empleo» y los empleadores podrán obtener una subvención para cubrir la mayoría de los salarios. El Gobierno pagará el 80% de los salarios de los empleados que no estén trabajando debido al cierre de las empresas y comercios hasta un máximo de 2.500 libras al mes (2700 euros aproximadamente), pero que no han sido despedidos. «Esto significa que todos los trabajadores de una empresa pueden conservar sus trabajos, incluso si sus jefes no pueden pagarlos». Además, el pago del IVA se aplazará hasta finales de junio, lo que supone una inyección de 30.000 millones de libras (casi 33.000 millones de euros) en la economía.

Estas medidas se suman al paquete económico de 363.000 millones de euros para frenar el impacto del coronavirus que se hizo público esta semana. En palabras de Sunak, estas son «medidas sin precedentes para tiempos sin precedentes».

Por otra parte, el gobierno le ha pedido a más de 65.000 médicos y enfermeras retirados de Inglaterra y Gales que regresen a trabajar en el NHS, el sistema nacional de salud, para ayudar a combatir la epidemia.