Johnson dice que lamenta el sufrimiento durante el confinamiento, pero se cierra en su defensa de Cummings El «premier», a quien al menos 40 parlamentarios de su propio partido le han pedido que despida a Cummings ante su negativa a renunciar esquivó las preguntas como ha podido y aseguró que no habrá ninguna investigación al respecto

Ivannia Salazar SEGUIR Corresponsal en Londres Actualizado: 27/05/2020 19:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Por primera vez desde que llegó al poder hace diez meses, Boris Johnson ha comparecido ante el Comité de Enlace de los Comunes, conformado por los presidentes de otros comités parlamentarios y que dos veces al año y en sesiones de 90 minutos, interroga al primer ministro sobre su gestión. Esta vez, la respuesta del Gobierno a la pandemia del coronavirus fue el tema principal, con el escándalo de Dominic Cummings como protagonista. Desde que se supiera hace menos de una semana que el principal asesor del «premier» se había saltado el confinamiento, las críticas no dejan de aumentar y según las encuestas, el liderazgo del partido Conservador y la imagen del primer ministro se han visto seriamente dañadas.

Pero Johnson, a quien al menos 40 parlamentarios de su propio partido le han pedido que despida a Cummings ante su negativa a renunciar, se ha cerrado en defensa de su mano derecha, esquivando las preguntas como ha podido y asegurando que no habrá ninguna investigación al respecto. «Usted está tratando de proteger a Dominic Cummings», le espetó Yvette Cooper, presidenta del Comité de Asuntos Interiores, quien de forma vehemente acusó al «premier» de poner el bienestar de Cummings por encima del de la población, y le pidió aclararle las normas a los padres que «pueden tener el virus pero que necesitan cuidado de niños», motivo con el que Cummings justificó su violación de las reglas. Johnson afirmó que la instrucción sigue siento «quedarse en casa», pero matizó que eso podría variar ante situaciones excepcionales y que «debería analizarse cada caso de forma individual». «La razón por la que no nos está dando una respuesta directa es porque está tratando de proteger a Dominic Cummings y no quiere disculparse por él», zanjó Cooper.

También muy critico fue Pete Wishart, del Partido Nacionalista Escocés (SNP), quien, en una alusión a las divisiones internas que provocó el Brexit, le dijo: «Usted ha logrado unir a la nación en la condena e indignación por su manejo de (la situación de) Cummings» y detalló que «el 80% del público británico siente que rompió las reglas, el 63% piensa que usted debería despedirlo, pero lo más preocupante es que el 65% dice que su conducta hace que sea menos probable que el público siga las reglas de confinamiento». «Ningún hombre es más importante que mantener a salvo a esta nación», aseveró.

Johnson, aunque aseguró que lamenta profundamente «la ansiedad y el dolor» que la gente ha sufrido durante esta crisis, siguió en sus trece, diciendo que hubo información falsa sobre su asesor, y que él ya aclaró lo sucedido en su comparecencia del lunes por la tarde. Y repitió en varias ocasiones que «es hora de seguir adelante» con temas más relevantes, pese a que varios diputados le expresaron su preocupación de que la actuación de Cummings, y su falta de autocrítica afecten a la forma en la que el público responda a las órdenes sobre el confinamiento, una posibilidad que Johnson rechazó diciendo que «el pueblo» seguirá actuando «con responsabilidad». «Ya he dicho lo que he dicho sobre todo este asunto y sería mucho mejor si pudiéramos seguir adelante», advirtió.

Johnson podría pagar un importante precio político por su actitud. Pese a que las cifras oficiales apuntan a casi 40.000 muertes por coronavirus en el Reino Unido, el público seguía apoyándolo. Pero una encuesta de YouGov para The Times reveló que el liderazgo conservador sobre los laboristas se redujo en nueve puntos durante la crisis provocada por Cummings, ya que el apoyo al Gobierno cayó cuatro puntos hasta el 44%, mientras que los laboristas aumentaron cinco puntos, llegando al 38%. Y los parlamentarios han dado cuenta de cientos de mensajes por parte de los electores de sus circunscripciones donde muestran su rabia por lo sucedido, la cual podría aumentar ahora que el Secretario de Vivienda, Robert Jenrick, confirmó que no se eliminarán las multas impuestas a los padres que alegan haber viajado durante la cuarentena para supuestamente tener el cuidado de sus hijos garantizado, tal y como lo hizo Cummings.