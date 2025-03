Jens Galschiot: «Mi obra sobre Tiananmen era una declaración contra los crímenes contra la Humanidad»

'El pilar de la vergüenza’, la obra del escultor danés Jens Galschiot que recordaba en la Universidad de Hong Kong a las víctimas de la matanza de la Plaza de Tiananmen en Pekín (1989), ha sido retirada por las autoridades chinas. ... El conjunto de ocho metros de altura, erigido en 1997, fue reconocido entonces como una «prueba de la garantía de los derechos humanos y la libertad de expresión en Hong Kong» y ha sido ahora sustraída de su localización a espaldas de su autor. «Cuando tienes muchos amigos y contactos en Hong Kong, como es mi caso, oyes cosas y te avisan enseguida. Me preguntaban desde hacía días qué me parecía que quisieran quitar la estatua de su emplazamiento y no tenía una opinión porque no sabía nada al respecto. Realmente no lo supe realmente hasta un par de horas después de que hubiese pasado, que era lo que buscaban», relata en conversación telefónica con ABC el escultor danés Jens Galschiot. «Lo hicieron en mitad de la noche, en la universidad de Hong Kong hay al menos ocho mil estudiantes, pero eligieron los días de Navidad, cuando vuelven a sus casas por vacaciones, y no quedaba nadie allí. Se presentaron con 60 coches y personal de construcción, querían hacerlo por la noche para que no quedase constancia, pero hicieron mucho ruido y les salió mal la jugada, hubo quién se dio cuenta, avisó, incluso hay fotos», señala con pesadumbre.

«Se presentaron con 60 coches y personal de construcción, querían hacerlo por la noche para que no quedase constancia, pero hicieron mucho ruido y les salió mal la jugada» Una pirámide de cadáveres La Plaza de Tiananmen quedó convertida en símbolo de la opresión violenta en la noche del 3 a l 4 de junio de 1989, cuando el ejército chino recibió la orden de dispersar por la fuerza las protestas estudiantiles que se prolongaban ya durante siete semanas contra la ausencia de libertades bajo el régimen comunista. Una vez impuesta en el Partido Comunista la línea dura de Deng Xiaoping, el Ejército de Liberación del Pueblo Chino avanzó hacia la plaza disparando ya por el camino contra los civiles que encontraba a su paso. Nunca fue hecha pública una cifra oficial de víctimas y los supervivientes aseguran que pueden ser «cientos o miles». El artista junto a su obra «Compuse una pirámide con más de sesenta cadáveres para hacer una declaración en contra de los crímenes contra la Humanidad, para que siempre recordásemos lo que había pasado allí, porque es importante recordar esa masacre, y para enviar un mensaje al Gobierno chino y a la sociedad china, para que entiendan que un gobierno así puede volver a tomar una decisión como esa» , describe Galschiot la motivación tras la escultura y el espíritu que llevó a su creación. «En realidad, esa obra podría estar en cualquier parte... La primera vez que la presenté, de hecho, fue en Roma y allí la vio un alemán que me preguntó si había estado en Auschwitz», apunta sobre su significado y simbolismo. Sin respuesta Galschiot denuncia desde Dinamarca la violación contra su propiedad privada e informa que hace ya tres meses, ante los rumores de traslado de la obra, escribió a la Universidad de Hong Kong expresando su deseo de recuperarla en caso de que fuera removida de su emplazamiento. Sin embargo no recibió respuesta y sus reiterados intentos de ponerse en contacto con las autoridades universitarias no dieron fruto. «La escultura es de mi propiedad, estaba allí en calidad de préstamo para su exhibición, pero a pesar de los intentos de mi abogado en Hong Kong desde el pasado 12 de octubre, nadie responde», explica, «me he ofrecido incluso a viajar a Hong Kong para recuperarla, pero no me dan esa oportunidad». Varios operarios trasladan parte de la escultura del artista danés AFP Los medios de comunicación chinos no han informado sobre el desmantelamiento del grupo escultórico, pero en las redes sociales han aparecido imágenes en las que se aprecia cómo la obra fue cubierta por andamios y una tela opaca, antes de ser dividida en partes y desaparecer por completo, una operación en la que participaron varios vehículos y máquinas además de al menos una docena de personas. «Para recoger los restos de mi obra debo tener garantías de seguridad para mí, para mi personal y para aquellos con los que trabajo en Hong Kong, de no ser arrestados» En una carta abierta a las autoridades de Hong Kong, Galschiot ha solicitado viajar a la ciudad para recoger allí los restos de su obra, «pero para poder hacerlo, debo tener garantías de seguridad para mí, para mi personal y para aquellos con los que trabajo en Hong Kong, de no ser arrestados». Y no pierde la esperanza: «Un portavoz de la Universidad de Hong Kong no respondió directamente pero le dijo a Hong Kong Free Press que todavía están buscando asesoría legal y buscando la manera de manejar el asunto de forma razonable». El escultor admite que le resulta molesta la actitud de los países europeos que acudirán a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, dado que se trata de un país en el que no se respetan los derechos humanos y las más básicas libertades, «pero no creo que un boicot sea la respuesta correcta», añade, «el pueblo chino no debe vernos como contrarios sino como amigos». Noticias relacionadas China también borra la memoria de Tiananmen en Hong Kong

