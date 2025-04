El jefe de UCI del mayor hospital de Florida, a ABC: «Nos estamos quedando sin camas»

Florida es el nuevo epicentro del coronavirus . Tras la reapertura de playas y negocios a lo largo de mayo y junio, el estado del sol ha visto dispararse el número de nuevos casos diarios, hasta alcanzar su récord el 4 de ... julio, Día de la Independencia en EE.UU.: 11.458. Y el pasado jueves batió su marca de muertes diarias, 120. En total, Florida suma más de 250.000 contagiados y supera los 4.000 fallecidos . El gobernador, Ron DeSantis, fiel seguidor de Trump y reacio a restringir la actividad económica, se ha visto obligado a extender otros 60 días la declaración de emergencia sanitaria.

El sur del estado es la zona más castigada. Solo el condado de Miami-Dade (que incluye la ciudad de Miami ) acumula más de 60.000 casos y se sitúa por encima del millar de fallecidos. El alcalde condal, Carlos Giménez, ha impuesto el toque de queda de 22.00 a 6.00 y ha ordenado el cierre del interior de los restaurantes para desolación del sector hostelero.

Los hospitales están en riesgo de colapso. «Tenemos camas para esta semana, pero a este paso el fin de semana va a ser otra historia, probablemente llegaremos al 100%» de capacidad, afirma desde Miami David de la Zerda , neumólogo y jefe de cuidados intensivos del hospital Jackson Memorial , el mayor de Florida. Según explica, están tratando de sacar camas para enfermos de Covid-19 de donde pueden: dedicar a enfermos de coronavirus las que eran pacientes con otras dolencias, paralizar operaciones quirúrgicas, instalar carpas en el exterior de las urgencias… Este jueves estaban en un 60-65% de ocupación de las camas destinadas a Covid, pero reconoce que en estos días se puede alcanzar el tope.

«Ahora son pacientes mucho más jóvenes, de 25 a 45 años, bastante enfermas y que están en la UCI dos o tres semanas"

«Cada día admitimos 20 pacientes nuevos en este hospital», indica el doctor en la conversación mantenida con este diario el jueves, el día en que Florida alcanzó su récord de fallecimientos en un día. Además, esta segunda oleada es muy diferente a la primera, que golpeó sobre todo a personas mayores que vivían en residencias. «Ahora vemos gente mucho más joven, de 25 a 45 años, bastante enfermas –explica el experto–. La mortalidad no ha aumentado, menos mal, pero el uso de los cuidados intensivos es mayor, están en la unidad dos o tres semanas».

El problema no es solo la falta de camas, sino también de personal, muy diezmado por los contagios y las estresantes condiciones de trabajo de los últimos siete meses. La escasez de enfermeras es «un problema serio», reconoce. «En los médicos también, pero es más difícil conseguir intensivistas de un día para otro –señala–. Muchas enfermeras han enfermado no por culpa del hospital, sino al vivir en la comunidad. Y como llevamos tanto tiempo, enferman simplemente de cansancio. A veces hay camas, pero no enfermeras».

El gobernador de Florida ha anunciado el envío de un centenar de enfermeras a este hospital, que tiene carácter público y pertenece junto a otros del condado al Jackson Health System. Las 33 primeras ya han llegado. Pero ante esta acuciante necesidad de personal, el estado ha pedido al gobierno federal que le suministre 1.500 enfermeros.

¿Y a qué se debe el fuerte repunte de contagios? «Más que a la reapertura de la economía, a la forma irresponsable en que la gente se comportó», comenta De la Zerda. A su juicio, «es distinto abrir un restaurante y que la gente mantenga una distancia, a que se convierta en un bar o sitio de fiesta donde la gente se quita su máscara y empieza a bailar». Así mismo, «había fiestas de grupos de 30 o 40 personas en las playas, y muchas fiestas en casas con bastante gente sin máscaras», continúa.

Rastreo de contactos

Ahora se va a reforzar el rastreo de los contactos de los infectados, con 200 personas contratadas por el condado, algo que el médico cree «importante» para poder «hacer test específicos a los pacientes, aislarlos y reducir el riesgo de infecciones en la comunidad».

En medio de este panorama, el pasado viernes viajó a la zona el presidente Donald Trump. David de la Zerda no duda de que «debería usar máscara», algo obligatorio ahora en Miami-Dade, también en eventos al aire libre. «Si no, le acabará pasando como al presidente de Brasil, que tanto se opuso a la máscara», advierte en relación a Jair Bolsonaro, que ha dado positivo.