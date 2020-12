ENTREVISTA Jáuregui: «España tiene la "auctoritas" en Europa para guiar la política exterior de la UE en América Latina» El exdiputado europeo ha dado las pautas para construir unas relaciones «sólidas y democráticas»

Ana Delgado Madrid Actualizado: 11/12/2020 01:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El exeurodiputado y exministro socialista Ramón Jáuregui (Herrera, San Sebastián, 1948) es el actual presidente de la Fundación Euroamérica, encargada de la conexión entre América Latina y Europa, relación que según el propio Jáuregui está en «sus comienzos» y donde aún «queda mucho por hacer».

En esta entrevista con ABC, el exdiputado europeo ha hablado de los distintos temas que marcan la agenda internacional, como las elecciones venezolanas, las nuevas relaciones con la Casa Blanca, el veto de Polonia y Hungría a los presupuestos de la UE, el Brexit, las relaciones con Oriente Medio, el acuerdo Mercosur o la política que España debe marcar en Europa, donde ha explicado que uno de sus principales objeticos debe ser «poner América Latina en el radar de la geopolítica europea», pues tiene la «auctoritas» para marcar la política exterior de la UE.

Respecto a las relaciones con la Casa Blanca, el exministro ha manifestado que «Europa debe recuperar el apoyo estadounidense a la integración europea», así como encontrar «un marco de cooperación en la OTAN para construir la Europa de la Defensa y fortalecer la industria militar europea».

En referencia a la posición de la Unión Europea sobre las elecciones venezolanas, el exeurodiputado ha explicado que «la UE ratificará su apoyo político a la oposición y reactivará su intermediación para conseguir un acuerdo en torno a nuevas elecciones con garantías democráticas». Jáuregui ha defendido la actuación de Borrel, pero no ha hecho lo mismo con Zapatero, de quien dice «no compartir su opinión».

El FMI, el Banco Mundial y la Cepal pronostican caídas del PIB en torno al 8% este año en América Latina; batacazo que ha resucitado la maldición latinoamericana de la década perdida. ¿Debe España temer el riesgo de la crisis de deuda soberana en Latinoamérica?

Salvo conocidas excepciones, no hay endeudamiento excesivo en los países latinoamericanos. El problema es el contrario. Las instituciones financieras internacionales deberían emitir deuda y ayudar más a esos países. Nosotros hemos pedido al FMI que emita un billón de dólares de Derechos Especiales de Giro para ayudar a la región.

¿Cómo es el marco económico de América Latina tras la crisis originada por la Covid-19?

Es grave. El impacto de la pandemia es más severo que en otras regiones y la recuperación será más lenta. Ayudarles ahora es clave para que la destrucción de empresas no empobrezca más a la región. Sin duda es el continente más castigado por la pandemia en el mundo.

«España tiene la "auctoritas" reconocida en Europa para guiar la política exterior de la UE para América Latina. Fuimos quienes abrimos ese puente y somos los que más sabemos y podemos hacer allí»

¿Qué objetivos debe marcar España en Europa para potenciar la relación con estos países? ¿Qué papel desempeña la fundación para potenciar estos objetivos?

España tiene la «auctoritas» reconocida en Europa para guiar la política exterior de la UE para América Latina. Fuimos quienes abrimos ese puente y somos los que más sabemos y podemos hacer allí. Hoy contamos además con un español al mando de esa política exterior. ¿Objetivos? muchos; pero diré sólo tres: poner América Latina en el radar de la geopolítica europea y recuperar las Cumbres UE-Celac, conseguir ayuda financiera para combatir la pandemia y aprobar Mercosur y los acuerdos de modernización de México y Chile, e incorporar a Bolivia en el Acuerdo Multipartes de UE con Colombia, Perú y Ecuador.

Ramón Jáuregui en una imagen de archivo - Óscar del Pozo

«Mercosur es clave para Europa y para los cuatro países que lo integran. Afecta a 750 millones de personas y eliminaría el 90% de los aranceles»

¿Que implica para España, en estos momentos, el Acuerdo Mercosur?

Mercosur es un Acuerdo extraordinario, alcanzado después de 20 años de negociación dificilísima. Mercosur es clave para Europa y para los cuatro países que lo integran. Afecta a 750 millones de personas. Elimina el 90% de los aranceles y ofrece una oportunidad extraordinaria para ambas regiones en comercio e inversiones. Si Europa lo ratifica en el próximo semestre de presidencia portuguesa, habremos dado un paso gigantesco en la regulación del comercio internacional. Después del Acuerdo de China con Japón, Australia, etc. (RCEP), Mercosur es imprescindible.

Respecto a las relaciones de España con EEUU ¿Cómo prevé que puedan cambiar las relaciones con Biden en la Casa Blanca?

A mejor, sin duda. Nuestro vínculo transatlántico en materia de seguridad y defensa es importante. Habrá que ajustarlo al marco Europa-Estados Unidos de los próximos años. Las relaciones comerciales y económicas deben mejorar porque con la Administración Trump los desencuentros han sido notorios. Habrá muchas coincidencias con Biden en materias globales, así como en lo que respecta al cambio climático o las relaciones con Europa. Y eso será bueno.

Uno de los grandes puntos de fricción con la Administración Trump fueron los aranceles puestos por EE.UU. a productos agrícolas, así como aranceles a productos europeos por la disputa de Airbus. ¿Cree que con Biden se podrá llegar a un acuerdo más fácilmente?

Hay tres capítulos en ese marco que tenemos que resolver: las sanciones comerciales recíprocas, la fiscalidad a las tecnológicas estadounidenses y las inversiones americanas en sectores energéticos. Deberíamos resolver con acuerdos los tres campos.

«Con Biden, Europa debe recuperar el apoyo estadounidense a la integración europea y encontrar un marco de cooperación en la OTAN para construir la Europa de la Defensa y fortalecer la industria militar europea»

Trump ha sido el primer presidente americano abiertamente antieuropeo. Los Estados Unidos siempre apoyaron la unificación europea, desde Eisenhower hasta Obama. Con Biden, Europa debe recuperar el apoyo estadounidense a la integración europea y encontrar un marco de cooperación en la OTAN para construir la Europa de la Defensa y fortalecer la industria militar europea. Si reanudamos las conversaciones para una gran Tratado Comercial (TTIP), sería una gran noticia, sobre todo después del Acuerdo de China en el Pacífico y con el Sudeste asiático (RCEP). En relación con América Latina, sería muy bueno armonizar estrategias para ayudar a la región a superar problemas políticos y democráticos.

Borrell espera colaborar con Biden en el conflicto palestino-israelí ... ¿Qué papel desempeñaría aquí la Europa de los 27?

Es una intención loable. Pero no será fácil recuperar el terreno que hemos perdido allí, tanto europeos como norteamericanos. Ya se sabe que la política exterior está lastrada por la unanimidad y los intereses europeos en Oriente Medio son demasiado plurales.

En cuanto a las relaciones comerciales bilaterales, Israel representa un socio muy importante, hasta el punto de ser uno de los principales en Oriente Medio para España, junto a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos…. De hecho, la ministra de Asuntos Exteriores española está visitando Israel y Palestina en estos momentos

España tiene equilibrios inteligentes en sus relaciones con los países de esa zona. Esos equilibrios nos pueden permitir mediaciones, siempre bienvenidas, en la región más conflictiva del mundo. Intensificar nuestras relaciones económicas con la región también es importante.

Como presidente de la Fundación Euroamérica, exministro socialista y exeurodiputado ¿Ha cambiado la estrategia del PSOE en América Latina desde la entrada de Podemos, partido cuyos creadores son chavistas confesos en el Gobierno?

Que yo sepa, en absoluto. Mantengo frecuentes contactos con la Secretaria de Estado Cristina Gallach y puedo asegurarle que la política del Ministerio para con América Latina es más comprometida e intensa que nunca. Puedo decir incluso que el Ministerio, incluido el Secretario de Estado Manuel Muñiz, nos convocó hace unos días a todas las fundaciones públicas y privadas que operamos con América Latina para fortalecer nuestra acción común allí. Nuestro compromiso con América Latina sigue siendo fortalecer sus democracias, su Estado de Derecho y su cohesión social.

Ramón Jáuregui en una imagen de archivo - Jaime García «La UE ratificará su apoyo político a la oposición venezolana e intentará llegar a un acuerdo en torno a nuevas elecciones con garantías democráticas» La UE no reconoce los resultados de las elecciones legislativas celebradas en Venezuela, pero tampoco aclara su posición sobre Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y de la actual Asamblea Nacional… ¿Cómo se resolverá esta situación? Habrá que esperar la posición europea después del 5 de enero. La UE no reconoció la nueva Asamblea elegida el 6 de diciembre, pero no hay soporte legal para extender la legitimidad de la Asamblea disuelta. En todo caso, la UE ratificará su apoyo político a la oposición y reactivará su intermediación para conseguir un acuerdo en torno a nuevas elecciones con garantías democráticas. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, intentó que Maduro aplazara las elecciones y llegara a un acuerdo con la oposición, e incluso llegó a mandar una misión a Caracas para tratar de desbloquear la negociación. ¿Qué opina al respecto? Borrell hizo lo que debía. Una parte de la oposición (Capriles) quería participar en las elecciones y la Conferencia Episcopal de Venezuela también lo recomendaba; la misión europea pidió un aplazamiento electoral de 6 meses y una negociación de las condiciones electorales. Maduro se negó y la oposición se reunificó en el boicot electoral y la comunidad Internacional está firme en su rechazo a estas elecciones. Sin la misión europea no estaríamos así. Fue un éxito a pesar del resultado. ¿Seguirá la UE reconociendo a Guaidó como presidente encargado, aunque su mandato oficial como presidente de la Asamblea Nacional caduque el 5 de enero? Es difícil hacerlo. No hay legitimación y parte de la oposición anuncia ya que la Operación Guaidó terminó. Pero la UE seguirá apoyando a la oposición y a sus líderes. Tenga en cuenta que parte de la oposición venezolana, la que está allí, quiere participar y derrotar a Maduro. La clave será, por tanto, encontrar las condiciones políticas para hacerlo posible democráticamente. ¿Qué opina al respecto de que Guaidó acuse a Zapatero de ser «cómplice de la violación de derechos humanos» en Venezuela? El Presidente Zapatero cree que las elecciones son la única oportunidad de que la oposición derrote a Maduro. Pero a pesar del respeto y del afecto que le tengo, no comparto que estas elecciones hayan sido democráticas. Ni que el chavismo lo sea.

Respecto a la ola migratoria en Canarias, ¿Qué está detrás de la última ola migratoria que afecta a las islas? ¿Por qué el Gobierno pide responsabilidades a la Unión Europea? ¿Qué ha hecho mal la UE?

Detrás de la migración africana está lo de siempre: la miseria y la esperanza de una vida al otro lado del mar. Lo que Europa no ha hecho es tener una política migratoria. Es decir, contratar inmigrantes en los países de origen, traerlos en avión, repartirlos en los países, formarlos e integrarlos.

¿Cómo es la relación entre la UE y Marruecos?

Debiera ser lo mejor posible. Marruecos es clave para Europa en muchas cosas y, para España, es fundamental. Nos jugamos mucho con ese país en nuestros planes: terrorismo internacional, emigraciones, inversiones, comercio.

«La Unión Europea y el Reino Unido tienen que negociar un gran acuerdo de asociación que incluya todos los planos de relación entre países amigos»

Parece que hemos llegado al punto crítico tras más de tres años de negociaciones … Un Brexit sin acuerdo sería catastrófico y un caos absoluto ¿Se han perdido oportunidades para un buen acuerdo? ¿Hacia dónde iría la UE si se produce esa «catastrófe diplomática» sin acuerdo? ¿Hacia una espiral de conflicto?

Sea cual sea el desenlace del Brexit, la Unión Europea y el Reino Unido tienen que negociar un gran acuerdo de asociación que incluya todos los planos de relación entre países amigos; casi diría yo, todos los «asuntos de familia». 45 años de convivencia en la UE, una coincidencia en valores comunes y una vecindad geográfica y humana tan grandes sólo se regulan mediante y una relación fraterna. Cualquier otra cosa nos hará daño, tanto a la UE como al Reino Unido.

Hace unas semanas se anunciaba que el Parlamento Europeo y el Consejo habían llegado a un acuerdo para aprobar las cuentas para los próximos siete años, pero ¿el veto de Polonia y Hungría puede hacer peligrar los fondos europeos?

Hungría y Polonia tendrán que aceptar la nueva normativa sobre cumplimiento del Estado de Derecho y la condicionalidad de las ayudas europeas a esa vigilancia. Está en el espíritu y en los Tratados de la Unión. Si no lo hacen, se quedarán fuera del Next Generation UE y del Plan de Recuperación. Y créame, a eso no pueden renunciar.