Hernández da la sorpresa y se disputará la presidencia de Colombia con Petro en segunda vuelta

Colombia votó el cambio. Tras una jornada electoral bastante tranquila, la entrega de resultados a tiempo y sin los sobresaltos de fraude o manipulación masiva auguradas, pasadas las siete de la noche y con el 99.84% de las mesas escrutadas, Gustavo Petro , de la coalición de izquierda Pacto Histórico y con el 40,33% de los votos válidos, y Rodolfo Hernández , el 'outsider' que lidera la Liga Gobernantes Anticorrupción, quien logró el 28,18% de los sufragios, pasan a segunda vuelta el próximo 19 de junio.

Colombia se dirige así hacia el cambio, que es lo que representan los dos candidatos. Pero también al punto donde se bifurca el camino en dos rutas desconocidas para un país que no ha sido gobernado por un partido de izquierda, como tampoco por un 'outsider' que desprecia al establecimiento y así lo pregona.

Gustavo Petro confirmó su liderazgo con 8.522.399 votos a su favor, un millón más de los que sacó en la primera vuelta de las presidenciales de 2018 , que finalmente perdió frente a el hoy presidente Iván Duque. Petro ganó en 18 de los 32 departamentos y en la capital del país, inclusive en departamentos donde la maquinaria de los caciques tradicionales estaba enfilada hacia el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, quien no pasó el corte, pero se queda con un as en la manga al obtener poco más de cinco millones de votos, convirtiéndose en una ficha clave para el rompecabezas electoral que Rodolfo Hernández tendrá que armar en las próximas tres semanas.

Fico así lo hizo saber en su discurso de agradecimiento a sus electores y lineamiento político para sus seguidores. Con un gesto menos alegre, dijo: «El país habló y nosotros –con su fórmula presidencial Rodrigo Lara- queremos hablarle a Colombia desde el corazón. Hoy los colombianos tienen dos alternativas para el 19 de junio; nuestra opción es determinante para el futuro de Colombia y la queremos comunicar. Quiero expresar públicamente que no queremos perder el país ni poner en riesgo el futuro de nuestros hijos y por eso votaremos por Rodolfo y Marelen Castillo (su fórmula vicepresidencial) el próximo 19 de junio. Esa es la democracia, unas veces se gana; otras, se pierde: son las reglas del juego. Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y hecho, sería un peligro para Colombia, para la economía, las libertades y nuestros hijos. Ni Rodrigo ni yo seremos parte del gobierno de Rodolfo ; tendremos un papel de veeduría, y a favor de unir a Colombia».

Rodolfo Hernández , el gran ganador del día al obtener el boleto para la segunda vuelta con 5.951.013 votos, sentado en la cocina de su casa y haciendo uso de las redes sociales que tanto le han servido, fue el primero en comentar los resultados del día y su triunfo: «Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción, perdieron las gavillas que creían que serían gobierno eternamente. Hoy ganó la ciudadanía, hoy ganó Colombia». Y añadió: «Hoy ganó la nación del trabajo. Hoy ganó el país que no quiere más seguir con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno». Así, este candidato que rompe el molde y es impredecible hoy tiene opción real de ser el próximo presidente de Colombia, ahora más cuando el liderazgo de la derecha le ha declarado su apoyo.

Petro, el último en comentar la jornada, inició su discurso al borde de las ocho de la noche, celebrando haber casi duplicado la votación que logró en la primera vuelta de 2018, pasando de 4.851.254 votos a ocho millones y medio. «Petro primer presidente costeño progresista de Colombia», les dijo a sus coterráneos, pues, aunque ganó en prácticamente todos los departamento de la Costa Atlántica, la abstención fue alta en la región y es allí donde los analistas consideran puede crecer en las semanas antes de la votación definitiva, bajo el supuesto de que el candidato no tiene mayor techo para crecer, es escaso el margen de sumar nuevos votos.

«Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos afines al presidente Duque, su proyecto político, han sido derrotados en Colombia. La votación total del país lanza ese mensaje central al mundo: se acaba un periodo, se acaba una era. Ahora se trata de construir un futuro y ver lo que vamos a hacer, lo que la sociedad colombiana quiere de su propio país. Hay cambios que son al vacío, que no son cambio, que son suicidios –mensaje claro a su opositor. A partir de ahora se define qué clase de cambio queremos, si suicidarnos o avanzar. Yo le digo aquí al empresariado generoso con el que dialogué en estos meses, con los pequeños y medianos productores también, que es hora de escoger. Les ofrezco estabilidad económica y justica social; no puede crecer una empresa si la sociedad se empobrece. La justicia social no es estrafalaria en Colombia, es una necesidad».

La votación del domingo fue, ante todo, un gran voto de castigo a la tradicional clase política, al gamonalismo regional y a las maquinarias partidistas. Para el actual gobierno, lograr un día de votación sin sobresaltos de orden público es un buen resultado. Sin embargo, es imposible desconocer que los partidos de derecha, incluido el gobernante Centro Democrático, han quedado golpeados.

Estas tres semanas serán determinantes para reducir el abstencionismo del 46%, que se esperaba fuera menor, y para conquistar a los indecisos, a quienes votaron por los demás candidatos pues todo voto suma, pero ante todo cruciales para replanteas la manera como estos dos personajes de la política se acercan al electorado. Ya el país sabe que habrá cambio, ahora debe elegir entre dos opciones muy distintas en esta nueva etapa política del país.

Más temas:

Colombia