Israel forma el Gobierno de unidad que anexionará Cisjordania el 1 de julio Es el más «corrupto e inflado de la historia», critica la oposición ya que cuenta con 36 carteras

Después de tres elecciones, 18 meses de caos político interno y tres días de retraso de última hora, Israel tiene un gobierno de unidad nacional liderado por Benjamín Netanyahu. Se trata del Gobierno con más carteras de su historia, formado por 36 ministros, para cerrar la crisis política más duradera su historia y tiene un punto prioritario en su agenda: poner en marcha la anexión de los asentamientos judíos de Cisjordania y del Valle del Jordán el 1 de julio.

Tras las ligeras dudas que pudo generar la no referencia a la anexión por parte de Mike Pompeo durante su visita de esta semana, el primer ministro señaló que «con todo el respeto a nuestros amigos estadounidenses, la seguridad de Israel es un tema exclusivamente nuestro» e insistió en que «ha llegado la hora» de aplicar la ley israelí sobre Cisjordania. Según Netanyahu, «esto no afectará la paz porque esas colonias serán parte de Israel en cualquier escenario», en alusión a los asentamientos que la legislación internacional considera ilegales.

El nuevo gobierno será rotatorio y por ello además de Netanyahu, Benny Gantz también juró como primer ministro, cargo al que accederá el 21 de noviembre de 2021, según el pacto firmado entre ambos líderes. El ex jefe del Ejército será hasta entonces el ministro de Defensa y otro ex jefe del Ejército, Gabi Ashkenazi, se ocupará del ministerio de Exteriores. Yariv Levin, persona muy cercana al primer ministro, ocupará la presidencial del Parlamento y Tzipi Hotovely será la ministra para los Asentamientos. Este nombramiento fue un secreto que Netanyahu no desveló hasta el último momento.

Tensiones en el seno de Likud por el reparto

El reparto de carteras generó tensiones en el seno del Likud y ese fue el motivo principal por el que se tuvo que retrasar del jueves al domingo la formación del ejecutivo. El nuevo gobierno cuenta con representantes de la parte de Azul y Blanco que sigue leal a Gantz, los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, los laboristas, Derech Eretz y Gesher. El partido ultraderechista Yamina quedó fuera debido a la falta de entendimiento entre Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Naftali Bennet.

Netanyahu s igue en su puesto de primer ministro y en esta condición comparecerá ante la Justicia el próximo domingo, fecha establecida para el inicio de su juicio por tres delitos de corrupción. Gantz fue su gran adversario en las elecciones de abril y septiembre de 2019 y de marzo de 2020, cuando estaba al frente de la coalición Azul y Blanco y su sorpresiva decisión de pactar el gobierno de unidad, con el pretexto de hacer frente a la emergencia del coronavirus, hizo saltar por los aires esta alianza que puso al Likud contra las cuerdas.

Yair Lapid, ex socio de Gantz en Azul y Blanco, dirigió duras palabras a los nuevos primeros ministros de quienes «no puedo decir nada desde este podio que sea tan malo, violento y horrible como lo que os decís el uno al otro, incluso ahora, fuera de micrófono». Lapid calificó el coronavirus de «excusa» para formar «el gobierno más corrupto e inflado de la historia».