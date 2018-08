The Jewish Voice

Israel se alegra del asesinato del químico sirio que producía sarín Tel Aviv no desmiente la responsabilidad del Mossad en el atentado

Mikel Ayestaran

Un coche bomba acabó con la vida del general Aziz Asber y de su conductor el sábado en Masyaf, en la provincia de Hama, y el ministro de Inteligencia israelí, Yisrael Katz, confesó que «teniendo en cuenta que los detalles acerca de las actividades de este hombre son ciertos y que fue responsable del desarrollo de armas químicas y misiles de largo alcance capaces de alcanzar Israel, me alegro de que se haya ido de entre nosotros».

Katz hizo pública su alegría poco después de que el diario «The New York Times», citando a «un alto funcionario de inteligencia de Oriente Medio», revelara que Israel estaba detrás del asesinato del científico sirio, pero el ministro no quiso hacer comentarios al respecto. Las palabras de Katz contrastaron con la parquedad del ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, quien lamentó que «siempre nos echan la culpa de todo, por lo que no nos lo vamos a tomar en serio».

Este asesinato volvió a poner sobre la mesa el papel de Israel en una guerra en la que, de manera oficial, insiste que no tiene papel alguno y que en las últimas semanas ha visto cómo el Ejército sirio recuperaba el control de todo el sur del país. A las pocas horas de la explosión en Masyaf las Brigadas Abu Amara, grupo vinculado a Tahrir Al Sham (Al Qaida en Siria), reivindicó la acción a través de su canal de Telegram, pero los medios oficiales sirios apuntaron de forma inmediata al Mosad, la agencia de inteligencia israelí. Desde el Estado judío no hubo ningún tipo de confirmación oficial.

Trabajo con Suleimani

El general Asber estaba considerado el jefe científico en el programa de armas químicas y, según «The New York Times», estaría al frente del desarrollo de una planta subterránea para la fabricación de armas, como gas cloro y gas sarín, un proyecto en el que trabajaba con la ayuda de especialistas iraníes.

El diario estadounidense detalló que Asber tendría incluso hilo directo con Qassem Suleimani, responsable de las Fuerzas Quds, el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, con quien tenía el plan de mejorar el sistema balístico a través de la introducción de mejoras en los misiles sirios.

La ciudad de Masyaf, situada a 230 kilómetros al norte de Damasco, alberga un Centro de Investigación Científica que ya ha sufrido varios ataques de los que el Gobierno sirio también ha acusado a Israel. En abril, la operación liderada por Estados Unidos tras la denuncia de un ataque con armas químicas en Guta por parte de la oposición, destruyó unas instalaciones de similares características situadas en Damasco.