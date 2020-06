Una irlandesa violada en Portugal en 2004 identifica al presunto asesino de Madeleine En una entrevista con el diario The Guardian, Hazel Behan ha relatado que sufrió la agresión en su apartamento de la localidad portuguesa de Praia da Rocha

Los esfuerzos de la Fiscalía de Braunschweig por remover el caso Madeleine en la prensa internacional, para obtener que más pruebas que inculpen a su único sospechoso, comienzan a dar sus frutos. Una mujer irlandesa que sufrió una violación en Portugal en 2004 ha identificado al hombre de la fotografía que difunde la Policía alemana y ha pedido a las autoridades que analicen también su caso, porque cree que Christian Brückner pudo ser también su agresor. En una entrevista con el diario The Guardian, Hazel Behan ha relatado que fue violada en su apartamento de la localidad portuguesa de Praia da Rocha, localidad donde trabajaba por aquel entonces y situada a unos 30 minutos en coche de Praia da Luz, el lugar donde McCann desapareció sin dejar rastro en 2007. «Mi cabeza estalló cuando leí cómo había atacado a una mujer en 2005, tanto las tácticas y los métodos que usó, las herramientas que llevaba, cómo lo tenía todo perfectamente planeado. Vomité, sinceramente, pues al leer sobre ello me recordó mi propia experiencia», ha declarado Behan, a punto de cumplir 21 años cuando sufrió la violación y que en los días previos al ataque había tenido la sensación de que alguien había entrado en su apartamento, aunque no lo denunció.

En el atestado policial, constó entonces que «alguien la despertó de madrugada». «Me giré y ahí de pie estaba un hombre enmascarado vestido con mallas que parecían leotardos, con un machete en la mano de unos 30 centímetros de largo». También informó a la policía portuguesa que el agresor le habló en un inglés con acento alemán, que tenía una altura de en torno a 185 centímetros, «cejas rubias» y ojos de un color «azul penetrante, incluso en la oscuridad», así como una «arca de nacimiento o tatuaje» en el muslo derecho, características que coinciden con la descripción de Brückner. «Creo que si la policía hubiese hecho su trabajo para investigar lo que me pasó, si este es de verdad el hombre que atacó a la mujer americana y secuestró a Madeleine McCann, podrían haber evitado el ataque y Madeleine estaría ahora en casa con sus padres», denuncia ahora.

Varios casos

«Estamos seguros de que hay más casos que van a ir apareciendo y que en alguno de ellos surgirá una pista que pueda ayudarnos en la búsqueda del cuerpo de Madeleine», dice el portavoz de la Fiscalía alemana, Christian Wolters, «mi opinión privada es que él mató relativamente rápido a la niña después de secuestrarla, posiblemente abusó de ella y luego la mató». «Partimos de la base que nuestro sospechoso cometió más delitos, especialmente delitos sexuales, posiblemente en Portugal, pero también en otros lugares como Alemania, y pretendemos reunir la mayor cantidad de evidencia posible antes de confrontar a Brüeckner ante un tribunal, para tener una menor posibilidad de debilitar el caso en su contra».

Brueckner, que actualmente cumple prisión en una cárcel en Kiel, en el norte de Alemania, está siendo investigado en relación con la desaparición de cinco niños en total, incluida Madeleine. Hay constancia de que el sospechoso discutió el secuestro, la violación y el asesinato de una niña en una conversación con otro pedófilo en un chat en Internet.

Hans Christian Wolters, quien lidera la investigación sobre Christian Brueckner, dijo al Times que la policía descubrió que el sospechoso discutió el secuestro, la violación y el asesinato de una niña en una conversación con otro pedófilo en línea, afirmando: «Tengo ganas de cazar algo pequeño y usarlo durante días». Cuando su interlocutor le advirtió que algo así era «demasiado peligroso», él respondió: «Bah, si después se eliminan las pruebas…».

Christian Brückner, de 43 años y con un largo historial delictivo-sexual a sus espaldas, cumplió también dos penas de cárcel en Portugal, una de dos meses en la prisión de Evora en 1999 por un delito menor y otra de nueve meses en el Algarve, en 2006, por robo de gasolina. Esta última fue completada poco antes de que Maddie desapareciera. Un portavoz del Distrito de Faro del Ministerio Público portugués ha informado a través de un comunicado que: «En los últimos días, se han publicado varios artículos de noticias que vinculan al ciudadano alemán sospechoso de estar involucrado en la desaparición de Madeleine McCann con otros casos judiciales que tuvieron lugar en el distrito de Faro. Para aclarar el asunto, el Ministerio Público ha estado examinando sus registros y hasta ahora ha logrado recopilar la siguiente información… También se encontraron cinco solicitudes de cooperación judicial internacional en las que se menciona el nombre del sospechoso. Una de las solicitudes está relacionada con un caso iniciado contra personas desconocidas y cerrado en febrero de 2006, y otras cuatro relacionadas con la investigación sobre la desaparición de Madeleine McCann». La investigación está siendo llevada a cabo allí, en colaboración con la policía alemana, por la Fiscalía de la sección de Portimao del DIAP en Faro con la asistencia de la Policía Judicial.