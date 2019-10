Investigan un paquete sospechoso en un avión de KLM en el aeropuerto de Glasgow

Las autoridades escocesas investigan el contenido de un paquete presuntamente sospechoso transportado en un avión de la aerolínea holandesa KLM que aterrizó en el aeropuerto de Glasgow (centro de Escocia), ha confirmado este viernes un portavoz del aeródromo.

Según mensajes colgados en las redes sociales, parte de la terminal internacional del aeropuerto ha sido desalojada mientras se investiga el objeto, al tiempo que el avión ha sido precintado entre medidas de seguridad.

A spokesperson for Glasgow Airport said: “At approximately 10am today, the airport fire service attended an arriving KLM flight in response to concerns raised over a piece of cargo. The incident was stood down at 13.25 after the package was declared safe by emergency services.” pic.twitter.com/sScDCJANDQ