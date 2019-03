La intervención militar en Venezuela a la que el mundo no se atreve

En marzo de 2011, en plena Primavera Árabe, la ciudad libia de Bengasi, feudo de los sublevados contra Muamar Gadafi, se hallaba cercada por las tropas del dictador. Una masacre se cernía sobre la población. Ante la tragedia que se avecinaba, la comunidad internacional tomó cartas en el asunto. El día 17 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó, con la abstención de Rusia y China, la resolución 1973/11, que, bajo el principio de la «responsabilidad de proteger» a los civiles, autorizaba el uso de la fuerza para imponer una zona de exclusión aérea. Dos días después, Francia, Reino Unido y EE.UU. comenzaban la ofensiva militar, de la que luego la OTAN asumiría el mando. La misión concluyó el 31 de octubre. Días antes, Gadafi había muerto a manos de los rebeldes.

La «responsabilidad de proteger» que avaló el ataque en Libia se ha puesto sobre la mesa ante la tragedia humanitaria en Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha apelado a ese principio. En una reciente entrevista con ABC, insistió, sobre cómo distribuir la ayuda: «Hay dos instrumentos que son muy consecuentes con el derecho internacional: la intervención humanitaria y la responsabilidad de proteger. Yo hoy hablaría ya de la responsabilidad de proteger».

Después de que el pasado día 23 Nicolás Maduroimpidiera por la fuerza la entrada de la ayuda, la opción militar parecía ganar peso. El presidente interino, Juan Guaidó, abogó por «tener abiertas todas las opciones», en línea con EE.UU. Pero el lunes el Grupo de Lima descartó el uso de la fuerza y defendió una transición pacífica.

Ese día el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, advertía en Twitter de que «el derecho internacional no permite el uso de la fuerza en este caso» y que «no se cumplen los requisitos jurídicos de la “responsabilidad de proteger”».

Mañana, durante la reunión en Bogotá, el Grupo de Lima debería descartar completamente la opción militar en Venezuela.



El derecho internacional no permite el uso de la fuerza en este caso. En particular, no se cumplen los requisitos jurídicos de la “responsabilidad de proteger”. pic.twitter.com/3cdzrCsKnO