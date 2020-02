Un ingeniero español, atrapado en Vietnam después de que las autoridades le retiraran el pasaporte Diego López Ruiz, que trabajó en el país asiático hasta 2017, llegó a Hanoi el pasado 26 de diciembre, para declarar a favor de un antiguo compañero acusado de suplantar su identidad

El ingeniero de caminos Diego López Ruiz (Burgos, 1972), que trabajó para la empresa de construcción OHL en Vietnam entre septiembre de 2015 y noviembre de 2017, no puede salir del país asiático después de que sus autoridades le retiraran el pasaporte a finales del pasado diciembre. El día de Navidad, el ciudadano español voló a Hanoi para declarar a favor de un antiguo compañero de empresa, un vietnamita llamado Phuoc, acusado de suplantar su identidad por «firmar y asistir a reuniones» en su nombre, actividad que llevó a cabo con su «aprobación» y la de sus «superiores».

«Cogí un avión en Navidad y me fui a Hanoi, pensando que en dos días iba a volver a España. Pero me retuvieron el pasaporte y me informaron de que no podía salir del país», explica López a ABC al otro lado del teléfono, desde la ciudad costera de Da Nang, en el centro de Vietnam, donde ha quedado recluido, viéndose obligado a vivir en un hotel hasta que su situación conozca un desenlace.

«El día 25, volé a Hanoi. Llegué el 26, y me fui al Ministerio de Seguridad Pública, donde me dijeron que me iban a atender. Así lo hicieron el 27, cuando me pidieron que les entregara el pasaporte para poder entrar. A cambio, solo me dieron un documento para el hotel, que todavía conservo. El día 28, me informaron de que no me iban a atender, aunque era en lo que habíamos quedado», recuerda López, enumerando la secuencia de los hechos. «Me dijeron que era sospechoso de un delito de construcción, pero no hubo acusación ni especificaron», denuncia.

Problemas en la autopista

Defendiendo su inocencia, el ingeniero sospecha que se ha convertido en el chivo expiatorio de una disputa de mayor alcance. Como señala, el Ministerio de Seguridad Pública investiga al organismo público Vietnam Expressway Corporation (VEC), encargado de levantar autopistas en el país asiático. Junto a Cienco 1 y DMK, dos empresas vietnamitas, OHL pasó a formar parte de la unión temporal contratada por VEC para hacer un tramo de autopista, llamado «Package 7».

Cuando trabajaba en Vietnam para la empresa española como «Project Manager», un puesto similar al de jefe de obra, López preparó un documento donde informaba a VEC de los problemas que estaban surgiendo en los trabajos, debido a la aparición de «unas grietas» en varios tramos, incluido «Package 7». En ese documento, «ofrecía soluciones» para su reparación. «Las grietas aparecieron por un diseño equivocado. Lo advertí antes de que ocurriera, con varios informes, pero no quisieron cambiarlo», detalla a ABC.

Críticas a la Embajada

El ingeniero critica la «dejadez impresionante» de sus antiguos empleadores ante las dificultades que atraviesa, pero también carga contra la Embajada de España en Vietnam y contra el Consulado, a los que acusa de inacción y no buscar soluciones para su problema. El cuerpo diplomático se defiende de esos reproches, alegando que sí se ha interesado por la difícil situación en la que se encuentra.

«Desde que se tuvo conocimiento del caso del Sr. López, la Embajada de España en Hanoi viene realizando un estrecho seguimiento de su situación», explican a ABC desde la Oficina de Información Diplomática. «El Cónsul está en contacto casi diario con él y con sus familiares y representantes. La Embajada ha realizado múltiples gestiones con las autoridades vietnamitas del Ministerio de Seguridad Pública y los investigadores del caso y ha insistido al Sr. López y sus familiares en la necesidad de que éste contrate asistencia letrada», añaden, a través de un correo electrónico.

«Ni él [en referencia al Cónsul] ni la Embajada han mediado en el problema. Han esperado a que se acercara el día 27, pensando que o bien me dejaban ir o me encerraban», lamenta López. «Solo se han limitado a recomendarme un abogado. Como he dicho, hasta que no haya una acusación, si es que la hay, no lo pienso contratar», añade el ingeniero.

A la espera de la decisión de las autoridades vietnamitas, López subraya su inocencia y pide, como dejó por escrito a través de una denuncia enviada al Ministero de Asuntos Exteriores, «un salvoconducto o cualquier otro tipo de intervención», con la esperanza de regresar a España.