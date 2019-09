El increíble rescate del piloto de un caza que quedó atrapado en un puesto de alta tensión tras eyectarse

Dos pilotos de caza belgas al mando de un F-16 han sobrevivido este jueves al choque de su aparato en el oeste de Francia, y uno de ellos se ha quedado colgado a una línea de alta tensión con su paracaídas, antes de ser rescatado. «El piloto y su copiloto han podido eyectarse antes del choque. Los dos han sido localizados y están vivos», ha señalado poco después del mediodía la prefectura de Morbihan en un comunicado.

«Se puede confirmar que un F-16 de dos plazas que efectuaba un vuelo de entrenamiento se ha estrellado esta mañana cerca de Lorient. Los dos ocupantes han logrado eyectarse, las sillas eyectables han funcionado. Un equipo de la Dirección de Seguridad Aérea de la Defensa se han acercado al lugar desde Bélgica», ha señalado el Ministerio de Defensa de Bélgica.

F-16 fighter pilot stuck on high-voltage power lines after bailing from crashhttps://t.co/NOrQrQ0cqJpic.twitter.com/xPn5FhU12X