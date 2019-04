Incendio en Notre Dame, en directo: El techo de la Catedral se derrumba completamente

Madrid / París Actualizado: 15/04/2019 20:32h

Actualizar

20.28La Catedral es uno de los símbolos más reconocidos de París y una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. En esta información puedes conocer los detalles del monumento más visitado de Europa.

20.25Un localizador de la Catedral de Notre Dame en el corazón de París.

20.24Otro estudiante español relata a ABC cómo «se ha caído la aguja que hizo Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Todo el techo de la nave central está hundido ahora mismo y ardiendo. Vamos, que la catedral está destruida, porque el techo se ha caído y habrá destruido el coro, la sillería, la corona de espinas que está dentro de la catedral... Un desastre».

20.21Las autoridades francesas aseguran que no se han producido ningún herido.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!