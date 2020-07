Un incendio deteriora la catedral de Nantes, otros de los grandes monumentos en Francia

La policía judicial de Nantes ha abierto una investigación oficial de un posible «incendio voluntario» de la catedral de Saint-Pierre-et-Saint-Pau, dando a la catástrofe una posible dimensión criminal imprevisible. La existencia de una pista creíble no prejuzga el resultado de la investigación. Pero la alcaldía y los servicios de seguridad consideran necesario «despejar cualquier duda», ante la «emoción muy viva» que ha causado el segundo incendio de la catedral.

La catedral de Nantes ya fue víctima de un incendio en 1972 y solo pudo reabrir sus puertas en 1985, tras trece años de trabajos, costosos y complejos. Veinticinco años más tarde, el segundo incendio plantea dudas de gran calado.

Poco antes de las ocho de la mañana del sábado se descubrió un incendio en el «corazón» de la catedral de Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes (310.000 habitantes), otro de los grandes monumentos históricos de Francia y Europa, cuya construcción se prolongó entre el siglo XV y el siglo XIX. Unos 60 bomberos se presentaron con gran rapidez en la catedral, iniciando los trabajos básicos para intentar contener la propagación del fuego. Dos horas más tarde, el incendio de la catedral se percibía siempre «grave e incontrolado».

Fire crews are battling a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/2s2u1MI9Qt