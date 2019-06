Hunden un Airbus en las costas de Turquía para atraer al turismo de buceo

Ayer viernes fue hundido, ante la mirada de multitud de curiosos, un Airbus A330, ya en desuso, en la Bahía de Saros, en el noroeste de Turquía, según informa el Daily Sabah

El avión, reensamblado después de ser transportado desde la ciudad sureña de Antalya, se convertirá ahora en una atracción importante para el turismo de buceo.

Las autoridades locales dijeron que era el avión más grande del mundo sumergido para el turismo de buceo. A las tripulaciones les llevó cuatro horas hundir el avión de pasajeros de 90 toneladas. El avión dado de baja fue llevado a Edirne bajo el patrocinio del Proyecto de gasoducto de gas natural Trans-Anatolian (TANAP) y como parte de un acuerdo con una unión de turismo local.

Fue remolcado por grandes botes de goma hasta el lugar donde estaba sumergido. Luego, los barcos se desinflaron para permitir que el avión se hundiera en su estado intacto. El avión se colocó a una profundidad de 30 millas, aproximadamente a media milla náutica de la costa.

