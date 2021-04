Human Rights Watch califica de 'apartheid' la política de Israel en los territorios ocupados Según la ONG, se dan condiciones equiparables debido a la «intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro», en un «contexto de opresión sistemática por parte del grupo dominante sobre el grupo marginado»

Por primera vez en sus 43 años de historia, Human Rights Watch empleó la palabra apartheid para referirse a la política de Israel en los territorios ocupados. La ONG estadounidense sigue los pasos de la organización de derechos humanos israelí B’tselem y cuatro meses después de que esta acabara con el tabú, acusa al Gobierno israelí de perpetrar crímenes contra la Humanidad de 'apartheid' y 'persecución' contra los palestinos. HRW documenta esta denuncia en un informe de 213 páginas que titula 'Se ha traspasado el umbral: Las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución' y pide a la comunidad internacional condicionar cualquier relación con el Estado judío al fin de estos abusos. La denuncia se produce pocas semanas después de que la Corte Penal Internacional (CPI) lanzara su investigación sobre crímenes de guerra en Israel y los territorios palestinos.

En opinión de esta organización internacional, a cuyo representante en el país, Omar Shakir, Israel expulsó en noviembre de 2019, se dan condiciones equiparables al 'apartheid' debido a la «intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro», en un «contexto de opresión sistemática por parte del grupo dominante sobre el grupo marginado» y con frecuentes «actos inhumanos». Por ello, desde HRW solicitaron a la ONU la revisión del informe y la toma de medidas concretas como la imposición de un embargo de armas a Israel.

Shakir ofreció una entrevista a la agencia AFP en la que matizó que «el umbral cruzado» está, por ejemplo, en los casi 700.000 colonos israelíes que viven en estos asentamientos, que iban a ser «temporales» y se han convertido en construcciones «permanentes» ante la falta total de acuerdo para la creación del Estado palestino.

Sin paralelismos

El director ejecutivo de la ONG, Kenneth Roth, insistió en que sobre el terreno se «busca privilegiar a un pueblo sobre otro» y denunció que «negarles a millones de palestinos sus derechos fundamentales, sin que exista una justificación legítima de seguridad y por el solo hecho de ser palestinos y no judíos, no es meramente una ocupación abusiva». La organización trata en todo momento de no establecer paralelismos con lo sucedido en Sudáfrica y se limita a recordar la definición legal del término apartheid, que es un crimen contra la humanidad según el Estatuto de Roma.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), a quien HRW pidió que rompiera los acuerdos de seguridad con Israel para «no ser cómplice», calificó el documento de «testamento poderoso de la lucha del pueblo de Palestina bajo la beligerante ocupación militar de Israel y sus políticas coloniales y opresivas» y pidió a la comunidad internacional «responsabilidad». Para el ministerio israelí de Relaciones Exteriores, sin embargo, el informe no es más que un «panfleto de propaganda», sin ninguna vinculación con «los hechos o la verdad» y redactado por una organización movida «desde hace tiempo por una agenda antiisraelí». Se trata de una respuesta similar a la que dieron en enero cuando fue B’tselem quien decidió empezar a usar la palabra apartheid.