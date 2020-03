El Hospital de niños de Caracas colapsa por contaminación y falta de medicamentos Los médicos, pacientes y enfermeras salieron a protestar por las terribles condiciones de insalubridad del centro

Los médicos en sus batas blancas, los paramédicos, las enfermeras y los pequeños pacientes con sus madres del Hospital infantil J.M. de los Ríos de Caracas salieron todos a la calle a protestar las terribles condiciones de insalubridad en que se encuentra el principal centro sanitario para niños.

La de este jueves sería la última protesta del hospital infantil en la temporada de marchas y manifestaciones que impulsa el presidente interino, Juan Guaidó, con su propuesta del Pliego Nacional de Conflicto, debido a la orden de Nicolás Maduro de prohibir concentraciones masivas en sitios públicos para prevenir el contagio del coronavirus.

Pero antes de la prohibición oficial y pese al cerco policial en las puertas del hospital JM de los Ríos, los manifestantes lograron presentar el diagnóstico agónico del centro hospitalario, uno de los 47 hospitales públicos «disponibles» que Nicolás Maduro ofrece para atender a los venezolanos.

Para empezar Abril Gómez, médico pediatra del centro infantil, aseguró que la situación del hospital es tan delicada y crítica, que considera se debe hasta construir una nueva sede, pues la actual «se encuentra contaminada en su totalidad». Huinades Urbina, presidente de la Sociedad Nacional de Pediatría dijo que en cuánto al coronavirus «no estamos preparados, a pesar que digan que hay 47 hospitales centinelas. 88% de esos pediatras no sabían que sus hospitales estaban siendo catalogados como centinelas».

Añadió Urbina que «el hospital tiene más de 10 años en una situación terrible». El pediatra intensivista subrayó que «aquí la desidia gubernamental es patente y están violando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en cuanto a su derecho a la salud».

Vietnam Vera, médico residente comentó que «cada día somos menos y tenemos un salario que no nos alcanza. Yo no manejo cifras y respeto mucho a todos aquellos pacientes que han fallecido. Cuando un paciente que llega para ser atendido por terapia intensiva, este no se deja de atender».

Zuleima González, la madre de uno de los pacientes explicó que «no tenemos respuesta de trasplante de médula ósea para los niños que se encuentran en espera. La salud no está garantizada en el país. Mi hijo ya lleva dos ACV. El gobierno no hace nada con la lista de espera. Los niños tienen sobrecarga de hierro y el corazón les puede explotar».

Sobre las condiciones de trabajo la enfermera, Flor Pérez indicó que «no hay cloro, no hay desinfectante. Todos los baños son una porquería. Aquí nosotros no tenemos ni para atender una neumonía». Ana Contreras, presidente del Colegio de Enfermeras de Caracas, señaló que «para nadie es un secreto el colapso hospitalario».

Pero el régimen no reconoce el colapso de los hospitales. La enfermera Contreras resaltó que «la opacidad de la información que maneja el gobierno de Maduro no nos transmite seguridad a los trabajadores de la salud».