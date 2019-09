Un hombre viola y estrangula a una niña de dos años y lanza su cuerpo a un pozo Yulissa Contreras desapareció cuando estaba en su casa, en República Dominicana, con sus hermanos de seis y ocho años

El cuerpo sin vida de Yulissa Contreras, de dos años, fue hallado la pasada semana en un pozo en construcción cercano a la vivienda familiar, situada en Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste. La pequeña se encontraba sola en casa con sus hermanos de seis y ocho años poco antes de desaparecer.

Horas después de la denuncia de sus progenitores, que se encontraban en Haití en el momento de los hechos, la menor fue hallada sin vida en el interior de un pozo y, tal y como señalaron los responsables de la investigación, presentaba signos de haber sido violada y estrangulada hasta la muerte.

Después de las acusaciones de los vecinos, la Policía detuvo a un hombre conocido como Fary, que posteriormente fue puesto en libertad: «Lo detuvieron el primer día y al segundo día lo soltaron, y de ahí, no he sabido más de él. De nuevo, la Policía vino, está en investigación. Pensaban que él estaba en la casa y él aquí no ha vuelto», contó Junior Contreras, padre de la niña, a «TelenoticiasRD». La madre, por su parte, agregó entre lágrimas que la pequeña confiaba en este hombre.

Los restos de Yulissa fueron enterrados este fin de semana, mientras continúa la investigación y sus padres piden justicia. Según «Noticias Sin», que recoge el testimonio de algunos allegados a la familia, los niños llevaban solos en la casa 15 días después de que sus progenitores se trasladaran a Haití.