Un hombre muere tras lanzarse al metro con su hija de cinco años

El suceso tuvo lugar este lunes en la estación de Kingsbridge Road en el Bronx, en la ciudad de Nueva York. Un hombre murió y su hija de 5 años resultó herida tras saltar el progenitor con la menor en los brazos delante del metro, según informa The New York Times.

Fernando Balbuena-Flores, de 45 años, murió tras ser arrollado poco antes de las 8 de la mañana, informaron las autoridades que hasta el momento desconocían el motivo que había llevado al hombre a cometer esta acción.

La niña, que solo tenía algunos cortes, fue llevada inmediatamente al Centro Médico Jacobi en el Bronx, y su situación era estable, según informaron las autoridades. Pocas horas después, la niña, acompañada por su madre, Niurka Caraballo, regresó al hogar familiar. Una vez allí, Caraballo declaró a los medios que «la niña está en perfectas condiciones. Gracias a Dios y a los ángeles que la cuidaron. Todo está bien, excepto que ahora estoy sin mi esposo».

Leidy Martínez fue testigo de la dramática escena y la relató de la siguiente manera: «Cuando se acercaba el tren, Dios mío, tomó a esa niña y saltó».

Según un vídeo colgado en las redes sociales, dos hombres que vieron el incidente, se metieron bajo los vagones para rescatar a la menor, que estaba llorando y tenía sangre en la cabeza, según explicaron. «Lo único que estaba diciendo era 'papá, mi papá».

CHILD SAVED: Video shows good Samaritans come to the rescue of a little girl after her father jumped in front of an oncoming train while holding onto her. Miraculously she is OK and only suffered minor injuries. https://t.co/pGUMgPJTk5pic.twitter.com/EmRvu7oLQq