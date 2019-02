Historia de dos Trumps

Pedro Rodríguez

Actualizado: 07/02/2019 03:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El segundo SOTU (discurso sobre el estado de la Unión) de Trump ha servido para confirmar la existencia de dos presidentes en Estados Unidos. El primer avatar trumpiano es el que explota y descontrola a través de Twitter, muchas veces durante la nocturna soledad del poder y con un tono totalmente inapropiado para el ocupante de la Casa Blanca. En contraste, el segundo es capaz de prepararse, ensayar y controlar sus peores impulsos limitándose a leer un guion preestablecido a través del teleprompter.

Desde su hiperbólica vanidad, existen sobrados indicios sobre lo mucho que Trump disfruta con la pompa y circunstancia del discurso sobre el estado de la Unión, que más tiene que ver con la ceremonia sin debate que se celebra en Westminster para la apertura del Parlamento británico. Cómo resistirse a la tentación de usar como decorado a una sesión conjunta del Congreso, junto a la plana mayor militar y judicial.

El impredecible Trump ha empezado esta vez a resultar un poco predecible pero para mal, como el vehículo sin frenos que se aproxima hacia un barranco. Ha vuelto a insistir en sus clásicos: el muro, la amenaza existencial de la inmigración para un país de inmigrantes, y las pesquisas sobre la trastienda de su campaña que cada vez huele más a azufre. Además de pedir unidad pero sin ofrecer ninguna oferta de consenso.

No obstante, el presidente se ha dado el gustazo de anunciar una próxima cumbre en Vietnam con el líder de Corea del Norte. Sin importar que la cúpula de sus servicios de inteligencia haya dicho que Pyongyang no está haciendo nada por desnuclearizarse. Pero en la cabecita egomaníaca de Trump, una buena photo opportunity es mucho mejor que aquello que decía Reagan sobre los acuerdos de desarme: trust, but verify (confía pero verifica).

En su mezcolanza internacional, Trump también ha justificado para esta temporada decir hola al cambio político en Venezuela, junto a un preocupante adiós a Siria, Afganistán, la lucha contra Daesh, el tratado INF y el acuerdo nuclear con Irán.

Pedro Rodríguez