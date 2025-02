Heusgen: «El error en Afganistán fue apoyar a un gobierno y dejar a la población al margen»

Después de cuatro años como embajador de Alemania ante la ONU, Christoph Heusgen regresa como designado para suceder a Wolfgang Ischinger al frente de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ha sido el más cercano asesor en política exterior de la canciller alemana y es ... apodado por la prensa como «el hombre de Merkel en el mundo». Lleva solo 48 horas en Berlín cuando tiene lugar esta conversación con un grupo de corresponsales, en la que justifica sus posiciones con tantos incisos ‘off the record’ que hace difícil recomponer sus respuestas. Comienza yendo al grano y a las entrañas de la decisión de abandonar Afganistán .

—Hay que entender que EE.UU. vive una polarización como no conocí antes. Con graves problemas como el déficit estructural educativo, sanitario, de infraestructuras… las consecuencias del cambio climático en California. Y en este contexto, Trump toma la decisión y Biden la suscribe, eso no ha sido gran sorpresa. Tengo amigos del Partido Demócrata que estuvieron en la Administración Obama e insisten en que ha sido la decisión correcta. El resultado es que el Gobierno afgano ha quedado deslegitimado y los talibanes no han tenido más que sentarse a esperar. Nuestro mayor error ha sido apoyar a un gobierno sin implicar al pueblo afgano en el proceso con el que nos comprometimos. Ayudamos a levantar un estado, pero cuando las tropas se van la población solo vio que ese gobierno no sobreviviría y las fuerzas de seguridad locales se preguntaban por qué arriesgar sus vidas por un gobierno que no les representa. Debemos seguir comprometiéndonos en el exterior, de acuerdo al derecho internacional y los derechos humanos, porque hay muchos conflictos y situaciones en los que un país como Alemania y la UE deben actuar, pero calibrando mejor nuestro compromiso. En Mali veo paralelismos.

¿Ha sido una derrota de Occidente?

Hace tiempo, aunque sin mucho éxito, que insisto en la conveniencia de no hablar de Occidente, un lenguaje de la Guerra Fría. Si hablamos de Occidente, lo definimos contra Oriente. ¿Qué es Oriente? Estamos los que respetamos el derecho internacional, los derechos humanos, las libertades civiles, valores universales que mueven también a países en África, por ejemplo. Y están los autoritarios, que no respetan la libertad de opinión, con déficits democráticos, y derechos y libertades limitados.

En nuestra parte del mundo tenemos también asuntos como Assange o Guantánamo

Poco después de llegar al poder, Merkel viajó a Washington a ver a Bush. Antes de subir al avión criticó duramente Guantánamo en ‘Der Spiegel’. Esta parte del mundo no es perfecta, pero podemos decirlo en voz alta.

¿Son China y Rusia los grandes beneficiados del desastre de Afganistán?

Yo no lo veo así. No estoy seguro de que los chinos estén felices por lo que ha pasado. Para China, cualquier grupo religioso, como los islamistas extremistas, sigue pareciendo diabólico. Vean si no lo que hacen con los iugures. Es cierto que Rusia sigue un poco en esa dialéctica de que lo malo para EE.UU. es bueno para ellos, pero significa un foco de inestabilidad en su área de influencia. Y todos sabemos que Afganistán, sin el apoyo internacional que recibía, es imposible de estabilizar.

¿Será posible para la coalición de países que se está formando seguir evacuando personas de Afganistán?

Lo ideal sería a escala europea, pero si no es posible, como sea necesario. Hace ya 20 años, desde el Tratado de Ámsterdam, quedó claro que la UE debe ser capaz de llevar a cabo de forma independiente misiones como esta. Eso significa más gasto en defensa. ¿Qué habría sido de la evacuación sin tener los A400M? Necesitamos mucha más capacidad y medios. Y voluntad política, no se si la tendrá el próximo gobierno alemán. La canciller lo intentó durante 16 años, no siempre con apoyo de sus socios ni su partido. Y en Europa las decisiones por unanimidad lo hacen muy difícil. Pero no hay alternativa. En Kabul habría sido muy útil contar con drones armados. No los tenemos porque no hay voluntad política.

¿Mejor drones armados que diálogo con los talibanes?

No. Siempre hay que seguir hablando. También con los talibanes. Desde principios nítidos, y sin que el resultado sea el reconocimiento o la legitimación. Se puede hablar con mucha gente sin dejar que pongan su bandera y hagan una foto.

¿También con China y con Rusia?

Sí, esa ha sido la política Merkel, seguir intentando acercar a Moscú, implicarlo en objetivos comunes, haciendo negocios con ellos para mantener canales de comunicación e influencia. La inversión en Ucrania sirve para poder seguir hablando con Rusia, desde los principios del Derecho Internacional. Respecto al gasoducto Nord Stream 2, entiendo algunas críticas, pero hace que la UE y Rusia sean igualmente interdependientes, como en el caso del acuerdo de inversión [de la UE] con China. Después de que Berlín y Washington hicieran una declaración conjunta en julio, existe un mecanismo para evitar que Rusia corte a Ucrania el tránsito de gas, aunque a decir verdad, no sé cómo se implementará en la práctica.

Alemania habla ahora también con los países vecinos de Afganistán.

Sí, está bien seguir hablando con Pakistán, aunque sin hacernos grandes ilusiones. Ni le interesa ni le interesará un Afganistán fuerte, democrático, próspero… Además los talibanes tiene bases en Pakistán. Podemos hablar con su gobierno, pero está muy infiltrado por EI y otros servicios de inteligencia. Pakistán no se va a levantar una mañana y descubrir que quiere apoyar a un Afganistán estable, pero hemos aprendido que ningún conflicto se soluciona solamente con medios militares.

¿Y cómo puede gestionarse la nueva ola de refugiados afganos?

¿Qué ola? Por ahora las fronteras afganas forman un compartimento estanco. Veremos más adelante, pero quiero decir algo: asesoré a Merkel en 2005, cuando abrió la frontera a los sirios hacinados en Budapest. He oído muchas veces que no puede repetirse algo así, pero aquella decisión recibió mucho apoyo en el mundo. Esto no significa que no haya problemas de integración o que Alemania tenga que recibir gente de todos los países con problemas, pero en la crisis actual hay un derecho internacional y una obligación moral.